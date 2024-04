Tasa al combustible: Pérez explicó su postura y se refirió a la relación con el ejecutivo municipal

El concejal Carlos Pérez de juntos somos río negro dialogó con noticias del Bolsón y se refirió a su postura en relación al análisis que había anunciado el intendente Bruno Pogliano sobre la tasa al combustible. No obstante el concejal también se refirió a la planta de funcionarios que tiene el municipio y le envió un mensaje al legislador Lucas Pica.





Mucha controversia causó un posteo en redes sociales donde el concejal de juntos somos Río Negro Carlos Pérez en el cual se refirió al análisis que había anunciado el intendente de El Bolsón sobre la posible implementación de una tasa al combustible, en su posteo en redes sociales el concejal se mostró critico con este análisis que realizaba el intendente, no obstante al ser consultado esta mañana por noticias del Bolsón sobre la situación el mismo mantuvo un perfil bajo y primeramente aclaró que continúa siendo un concejal de juntos somos río negro, “Yo sigo con la verde puesta, todos ustedes me conocen. Trabajamos para este proyecto y sobre todo cuando Alberto la primera vez nos apoyó, Yo siempre digo que fue una bendición para el pueblo mismo haber elegido a Bruno y fuimos todos por la verde, es algo que tengo de pertenencia”, aseguro desmintiendo de esta manera la posibilidad de un alejamiento del bloque de concejales de juntos somos río negro para aliarse con otro concejal formando un bloque aparte.

Puertas abiertas

Más adelante y al ser consultado sobre su postura con respecto a la tasa que a priori pareciera ser una línea provincial que es bien vista por el gobierno del gobernador Alberto Weretilneck, Pérez sostuvo que a él nunca lo consultaron, “por lo menos en esta oficina nunca vino nadie, así como se dice que están las puertas abiertas en otra oficina, también yo tengo las puertas abiertas en mi oficina. Tengo el teléfono las 24 horas prendido, hubiese estado bueno que nos junten y consultemos esta propuesta”, explicó hoy el edil en lo que hasta aquí, pareciera ser una discrepancia entre que: <no me avisaste, no me viniste a visitar, pero vos tampoco viniste> y aquí se genera una grieta que aseguran desde ambas márgenes no existir.





Opinión personal

Con todo, el concejal dejó en claro que esta es su opinión, “al margen de que uno opine y yo estoy en el bloque Sí, (enfatizó), o sea yo también pienso por mí, mis dichos son de Carlos Pérez. Yo también, si tengo que opinar, diría: a ver muchachos juntémonos en una conferencia de prensa y digamos que está errado y listo, hubiésemos quedado todos más tranquilos. Los dichos de Pérez o de cómo me llamaron…… eso pasa a otra parte, pero hubiese sido mejor”, aseguró el concejal.





La ecotasa sí

En otro párrafo se le consultó al edil sobre su postura en interponer una ecotasa para realizar obras que son necesarias y que quedaron sin financiamiento desde el gobierno nacional en tal sentido Pérez no dudó en afirmar: “mientras las cosas sean claras yo voy a acompañar el crecimiento de El Bolsón, lo voy a acompañar al ejecutivo y así como acompañó al también al legislativo, pero que tienen que ser claras las cosas, es lo que pienso yo”, sostuvo.

Sin consulta

Más adelante Pérez confirmó que no se comunicó con el intendente para dialogar sobre este análisis que había propuesto el mandatario, “no,no no, encima yo me entero por los medios, de hecho vos Fabián le hiciste la nota y yo no estoy hablando del proyecto, yo estoy hablando sobre los dichos o sea así como él dice, yo también tengo mi opinión de decir cuál es la manera o el camino no?”

En todo momento el concejal Carlos Pérez dejó en claro que no abandona el seno del bloque E hizo hincapié en que para él es una situación superada y trabajarán en recomponer la relación, “vuelvo sobre lo mismo, que yo opine distinto a mis compañeros no quiere decir nada, yo los respeto, lo que se dijo ayer terminó ayer y hoy es otro camino donde vamos a seguir dialogando o por ahí con más confianza para poder fortalecer más el grupo”, aseguró.





Funcionarios

Otro de los puntos en los que se muestra crítico hacia el intendente Bruno pogliano es la cantidad de funcionarios con la que cuenta el municipio local Y puso como ejemplo el gobierno de la provincia de Río negro en tal sentido aseguró que no va contra la persona sino contra el cargo, “no voy contra la persona, yo de hecho creo que en la primera sesión se lo manifesté y fue mi crítica al intendente, sobre los funcionarios que tenemos 48 y creo que hay un poquito más. Yo trabajé sobre esa cantidad y lo que digo es: el gobernador nuestro de Río Negro creo que tenía 12 funcionarios y bajó a 8, nosotros tenemos que dar esa señal, vuelvo con lo mismo, no voy en contra de las personas que están cumpliendo una función, si no es esto le queremos seguir sacando, (no sé cómo llamarlo, pero a mí me gusta hablar también en criollo), cacando plata al vecino y no es el camino, nosotros primero desde adentro tenemos que dar el ejemplo y de adentro salimos hacia afuera”, detalló.

Mensaje al legislador

Finalmente le consultamos al concejal Carlos Pérez sobre si el trasfondo de toda esta cuestión tiene alguna relación con algún compromiso incumplido por parte ya sea del ejecutivo municipal o provincial y la respuesta fue la siguiente: “yo me sumo al proyecto 2015 por una cuestión de que Alberto, el equipo nuestro y el grupo nuestro, lo veníamos siguiendo y lo veíamos bien. Yo no hago las cosas para pedir, o sea yo trabajo, me la gano, a mí lo que no me gustan las cosas raras, o sea yo creo…… te voy a dar un nombre y ahí donde viene la grieta, Lucas Pica, nada es eso lo que te puedo decir”.





Inmediatamente al ser repreguntado sobre si hubo compromisos políticos no cumplidos por el gobierno provincial el concejal Pérez reconoció que hay malestar, “No sé si se cumplieron, pero hubo mucho malestar en donde tampoco fueron claro porque en lugar de llamarme a mí como para ellos yo soy el que arma, llamaron a los concejales que fue en ese momento José y Silvana, llámenme a mí si yo no soy malo, tengo la cara de malo, pero no soy malo, soy más bueno que el pan”, sostuvo el concejal en un claro mensaje hacia el legislador Lucas Pica y alguna cuestión de compromisos que no fueron cumplidos.