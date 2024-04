Universidades en riesgo: podría volver la carpa blanca.

Así lo confirmó esta mañana el docente y delegado del gremio que nuclea a los trabajadores de las universidades nacionales Hernán Andrade quien se refirió a cómo sigue la situación de las universidades nacionales y también no descartó que se vuelva a instrumentar la carpa blanca. “Incertidumbre, en nuestros claustros todo es incertidumbre, al menos sabemos que por los próximos tres meses estaremos aquí, luego veremos”, sentenció Hernán Andrada.









Desde el estado nacional el vocero presidencial Manuel Adorniz asegura que a las universidades nacionales se le incrementó un 70% el fondo para funcionamientos sin embargo desde las entidades educativas aseguran que el desfasaje es tan grande que este aumento no llega ni a cubrir el 30% toda vez que este fin de semana se han notado incrementos de hasta un 400% en los impuestos como la energía eléctrica y el gas, la situación de las universidades se agudiza.





Noticias del Bolsón dialogó esta mañana con el delegado y docente de la Universidad Nacional de Río Negro Hernán Andrade sobre este tema el cual refirió, “seguimos sin novedades, la semana pasada alguna federación hizo un paro de repente, nosotros apoyamos el reclamo de la Unter, en este caso en la provincia porque por decreto el gobierno nacional dio de baja el fondo para financiamiento de la educación, a nivel primario y secundario. Digamos que algunas de las universidades tienen escuelas, entonces las afecta directamente”, contó Andrade.













Plan de lucha

En relación a cómo continúa el reclamo Andrade especificó: “de a quién más nuestro plan de lucha contempla en principio una jornada de visibilización el día 10 y 11 de abril, que lo que vamos a hacer es un trabajo seguramente dentro y fuera de la de la universidad, lo tenemos que estar decidiendo entre hoy y mañana. Luego se está viendo la fecha para de un paro de 24 horas, también para todas las universidades seguramente va a ser en el transcurso de este mes”.









Marcha federal

Además el docente confirmó que se viene una nueva marcha Federal, “ se está armando la marcha Federal Universitaria, Digamos que ya se hizo allá por el 2017 y se está volviendo a revivir eso, entre todas las federaciones y los sindicatos generar una marcha multitudinaria para poder visibilizar la situación que estamos viviendo las universidades”.













Carpa blanca

Finalmente le consultamos al docente sobre la instauración nuevamente de la histórica Carpa Blanca un icono de la lucha docente, “La carpa es un símbolo de los 90, un símbolo de lucha que se sostuvo durante mucho tiempo y fue Néstor Kirchner el que la desarmó en su momento con una fuerte decisión política y la creación del Fonid fue lo que resolvió ese problema. Esa es una de las herramientas que están, yo creo que esto va a ir escalando, me parece que esto viene para largo yo creo que hay una cuestión de ir escalando de a poco la protesta, el reclamo y no dudo que esa sea una de las posibilidades”, remarcó Andrade y agregó: “hay que ver qué posibilidad del uso del espacio público nos dé este gobierno, no? Pero la lucha que los sindicatos han llevado tiene esa historia detrás y creo que ese es el camino por el que vamos a ir”, sentenció.