Actividades del Grupo J.E.N. “Mayo Amarillo “

Son diversas las actividades del Grupo J.E.N, concurriendo al evento “Mayo Amarillo “organizado por el Ministerio de Infraestructura, Secretaria de transporte de C.A.B.A. A nivel internacional, el Mayo Amarillo es para tomar conciencia sobre la seguridad vial.





Esto busca generar un compromiso comunitario con la prevención de hechos viales y la promoción de conductas responsables en las carreteras.

El evento se realizó en el Mercado de las Pulgas cito en Gral. Enrique Martínez y Concepción Arenal, Barrio de Colegiales.

Hubo intervención artística sobre taxis y cascos por un grupo de fileteadores, el programa Soltate, dedicado a chicos de todas las edades en el uso de la bicicleta y respetar las normas de tránsito y convivencia.

Exhibición de radares, alcoholímetros, alometros, gafas de alcohol y estupefacientes.

Pinturas y mural a cargo del artista Milo que dirigió a niños y niñas en esta actividad.

Estuvo presente el jefe de Gobierno Jorge Macri, inaugurando el "Mayo Amarillo" junto con el lanzamiento del Plan de Ordenamiento de Tránsito para mejorar la movilidad en la Ciudad.

Expreso entre muchas cosas,.. “Cuando estacionamos donde no se puede, lo que hay es una falta de cumplimiento de las normas. No hay nadie que no sepa que estacionar en doble fila está prohibido”…. ” Esta convivencia requiere de nuestra presencia pero también hace falta el compromiso de la gente”….

También volvimos a insistir, como todos los familiares con el alcohol cero al volante.

Asistieron parte de Educación y Convivencia Vial, con quienes desarrollamos las charlas a los contraventores de alcoholemia superior a 1,5 gr de alcohol en sangre.





GRUPO J.E.N.

Cuidando la Vida