Costa atlántica: monitorean el avistaje de fenómenos no identificados

Se trata de un grupo de trabajadores de la aeronáutica que junto a entusiastas de la zona realizan un monitoreo constante de las luces que son observadas en la costa atlántica en el sector denominado el espigón.





En contacto con noticias del Bolsón el grupo no solo aportó imágenes y videos realmente esclarecedores de las luces que se observan sobre las aguas del Atlántico Sur sino que también explicaron la tarea que realizan.





“Somos un equipo de pilotos comerciales, dos empleados, un vecino y un productor de la zona que nos juntamos para estudiar y observar fenómenos no identificados en la zona atlántica, llamada El Espigón que está a unos 46 km de Viedma”, relata Andrea.

Además, agregaron que se trata de un grupo de entusiastas del tema y trabajan con muy pocas herramientas más que aplicaciones para descartar fenómenos tales como satélites, cohetes meteorológicos, etc etc etc.





Siempre se ve

En otro párrafo el grupo explicó que desde el mes de marzo hacen estas observaciones, siendo cada una de ellas distintas entre sí, “siempre vemos algo diferente en cada exploración de la misma zona. Siendo las luces anaranjadas/doradas las únicas que se repiten casi a diario”, nos cuentan.









Detalle

“Les enviamos imágenes sacadas con cámaras nocturnas y los videos son con un visor nocturno. Las luces en el mar son barcos pesqueros. Las fotos que son seguidas es para que puedan apreciar el movimiento de las luces que están arriba”, detallan los investigadores.