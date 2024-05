En el día del futbolista charlamos con el ruso Keller

Conmemorando el día que se convirtió el gol imposible cada 14 de mayo se conmemora el día del futbolista nacional, en virtud de esto noticiasdelbolson dialogó con Alfredo “el ruso” Keller, uno de los futbolistas destacados de la comarca andina con quién recorrimos su historia, su recuerdo del Maquinchao natal y también repasamos la actualidad futbolística.









Oficialmente el día se celebra el 14 de mayo, y sus orígenes se remontan al primer gol de Ernesto Grillo de la selección de fútbol de Argentina contra la selección de fútbol de Inglaterra durante un partido amistoso disputado en el Estadio Monumental de Buenos Aires el 14 de mayo de 1953.1 Grillo anotó dos goles en el partido, que terminó con un marcador de 3-1 a favor de Argentina.













Y si para hablar de fútbol tenemos que buscar a uno de los referentes más emblemáticos de toda la comarca andina que mejor que hablar con el ruso Keller, “jugadas hay un montón prácticamente para recordar, me quedan algunas pero tantas viste, jugadas que recordaba siempre cuando jugaba me acuerdo en el Refugio un arquero muy bueno que tenían ellos que siempre que había un tiro de esquina lo primero que gritaba, decía marquen al ruso marquen al ruso era lo primero y lo tenía mi amigo pirincho me acuerdo también nos conocíamos y jugaba muy bien, pero lo único que tenía este tipo era muy pichero”, cuenta el Ruso.





Además explicó qué significa pichero: “pichero era que él no te corría una pelota ni por las dudas viste, él esperaba que le pase la pelota y él después definía, pero una liebre era para disparar, demasiado rápido era, no lo paraban con nada, era muy bueno, muy bueno”, recuerda.





Como llegó

Más adelante el rusito contó Cómo llegó al Bolsón cuándo y De qué manera entraron a jugar al club Güemes, “Yo vine acá a El Bolsón cuando tenía 15 años, en el año 65, éramos 30 monos que estábamos en el hogar concentración, enfrente de la plaza España, éramos puros varones y teníamos un equipo más o menos”, recuerda Keller.

Seguidamente explicó que ellos querían jugar, “nosotros queríamos esté jugar en el Güemes o en el Refugio y no nos llamaban, hasta que un día dijimos y le vamos a jugar a la selección del pueblo, bueno le ganamos pero lo hicimos cinco y ahí empezaron, mira estaba Solari gendarme González un montón de gente y decían Bueno le ganaron al Refugio, hay varios pibes y ahí ya nos pasamos a jugar al Güemes y quedamos eternamente para el Güemes”, contó el ruso.