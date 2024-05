Salud: Senesi puso en funciones a Oscar Panomarenko como nuevo director del hospital de El Bolsón.

Durante la mañana de el sábado la ministra de salud de la provincia de Río negro Ana Senesi puso en funciones al nuevo director del hospital de área de El Bolsón se trata del doctor Oscar Panomarenko quien ya había sido director del nosocomio en otra oportunidad. En su mensaje al personal hospitalario y a la comunidad la ministra destacó el compromiso asumido con el fuerte apoyo del gobernador Alberto Weretilneck y señaló que se trata de una gestión a pie de trinchera. En tanto, el nuevo director hizo hincapié en los avances tecnológicos con los que contará el hospital una vez que sea puesto en funciones el nuevo tomógrafo.





Primeramente la ministra de salud se dirigió a los trabajadores hospitalarios y público en general que se encontraba presente en el hall central del nosocomio valorando el personal del mismo: “la verdad es que son un equipo maravillos, se como trabajan, de hecho ustedes saben que yo conformé mi equipo con gente que salió de este hospital. Me nutro bastante de El Bolsón tengo varias personas en mi equipo que trabajan también, están incorporadas dentro del ministerio, así que estoy feliz por estar en El Bolsón, la localidad es bellísima y me encanta compartir con ustedes, compartir con los hospitalarios porque yo me siento una hospitalaria, soy una trabajadora del hospital, así que estoy como en casa”, aseguró la ministra.





Vamos por buen camino

Sobre las dificultades en los primeros meses de la gestión la ministra hizo un racónto de Cómo llegó al Ministerio y sobre las marchas y contramarchas de los funcionarios nacionales que muchas veces pusieron en vilo la asistencia sobre todo de medicamentos a todos los hospitales de la provincia, “empezamos a pagar deudas, que fue mucha la deuda que tuvimos, la verdad que cuando asumimos no sabíamos qué priorizar, esa es la verdad. Nos quedamos sin anestesia, sin oxígeno, sin YPF en ruta, sin Zabecom, sin, sin, sin parecíamos un trompo tratando de dar respuesta y resolver, tratando de generar confianza porque tenían que confiar en nuestra palabra al principio y lo logramos”, remarcó Senesi.

Seguidamente la ministra agregó que ahora las licitaciones están saliendo, “es verdad que siguen faltando insumos, porque yo creo que hasta que no salgan todas no se normalizara, no es que viene un camión con un poco de todo, van saliendo las licitaciones y van llegando. Cuando terminen todas esas licitaciones de hacer el giro y empezar otra vez yo creo que ahí vamos a empezar a enderezar la situación provincial.













Segunda gestión

Por su parte recién asumido en su segunda gestión al frente del hospital Panomarenko detalló: “agradezco la presencia de Ana que sabemos que en estos tiempos de invierno sobre todo es difícil llegar a El Bolsón, estamos lejos, además quiero agradecer a los funcionarios municipales, provinciales, agradecer a todos los secretarios de salud por supuesto y básicamente tengo que agradecer al equipo de gestión que se acopló a la designación de mi nombramiento, que es muy importante porque ellos ya vienen trabajando tienen el compromiso y tienen el sentir de lo que ha sucedido en el último tiempo”.













Plan de salud

Sobre lo estrictamente referente a la salud el nuevo director aseguró que se va a implementar el plan de salud que tiene el Ministerio a partir de la asociación de Ana Senesi, “a lo largo de estos 4 años hay un programa de salud, si bien en el contexto nacional es complicado lo que se vivió, ya digamos a nivel provincial el Ministerio de salud ha generado que lleguen insumos al hospital todo lo que sea descartable y todo lo que sea medicación, la medicación de Salud Mental, se han comprado gomas para todo el parque automotor de la provincia, se ha hecho una compra de elementos de limpieza que va a ser de acá para 6 meses que eso ya está dentro del hospital y no solamente acá sino para toda la provincia, insumos que fundamentales para el funcionamiento de cada hospital”, dijo Panomarenko.





Del tomógrafo

Sobre la nueva incorporación en tecnología para el hospital destacó que el tomógrafo en unos 20 días estaría en función en funcionamiento haciendo hincapié que esto sienta un precedente para el hospital, “este hecho es un antes y después, porque en realidad no solamente la importancia del tomógrafo para los pacientes sino que acerca el diagnóstico para la gente y para los médicos”.





Sobre el equipo que lo trabajara detalló: “tenemos un equipo actualmente que trabaja dentro del hospital que van a ser los responsables de manejar el tomógrafo, están preparados y después el informe de la tomografía eso se maneja en forma virtual, cómo funciona actualmente el mamógrafo, se hace la mamografía se manda a Allen, después viene el informe y al principio digamos el tomógrafo funcionará de esa forma”.

Finalmente sostuvo: “Otra vez me toca asumir en la gestión, Ana en su momento me preguntó cuál era el compromiso y yo le dije <estoy para lo que necesites>. Así que ahora me pidieron y estámos”, aseguró.









Gestión

Finalmente a su tiempo la secretaría de gestión del Ministerio de salud Mirna Lamberto explicó Cómo fueron hasta ahora estos cinco meses en la cartera de salud, “siempre estuvimos con la esperanza de que cuando llegara la ministra a nuestro hospital pusiera en funciones al director quien se hiciera cargo de de la conducción y quien fuera que el que va a estar adelante llevando el plan de salud de nuestra provincia”.





Seguidamente la funcionaria agradeció el apoyo recibido, “primero que nada agradecerle Ana, agradecerle a Carlitos a cada uno de mis compañeros, a las autoridades municipales y provinciales y por supuesto a Oscar que se suma nuevamente a la gestión. No es la primera vez que él no solo es el director, fue el director del hospital de El Bolsón participó en auditorías de otros hospitales y por supuesto yo más allá de que vos me digas de mi corazón, por supuesto está en casa; Pero con la responsabilidad de estar a la altura de los 36 hospitales y de los más de 150 centros de salud de toda la provincia y con un gran compromiso que esto suceda”.





Cinco meses de ardua gestión

“Fueron cinco meses muy complejos y así como lo decía Ana de los insumos fue hasta frustrante, porque ganarse esa confianza y que realmente fue hablar con cada uno de los proveedores personalmente y que confíen básicamente en la palabra, tanto mía a través de la ministra y que los compromisos de pago terminaron sucediendo, se pagaron miles de millones de deudas, la verdad que eso fue un compromiso del gobierno provincial para que podamos salir adelante. Las licitaciones felizmente ya empezaron a salir con órdenes de compra, incluso muchos proveedores una vez que ya sabemos Quiénes son los que ganaron podemos llamar por teléfono y decirle: <me podes ir mandando, que ya te mando los papeles> y eso es la confianza y la construcción de estos cinco meses que no es poca cosa porque es la palabra de la ministra a través mío”, expresó Lamberto.





El rol del administrativo

Con todo, la secretaria de administración valorizó el trabajo de cada uno de los administrativos del ministerio, “quiero sobre todo empezar a revalorizar y poner en valor el trabajo de la administración pública a través de todos los trabajadores del estado y eso me parece que es un gran desafío para estos cuatro años y por supuesto que más allá de todo el nuevo director y todo el equipo de gestión sabe que tiene mi teléfono, todos tienen mi teléfono y de la misma manera trabajamos con los 36 administradores con los 36 directores de la provincia y con mucho compromiso del Ministerio de salud”.





Además, aseguró que siempre se dice, somos el corazón del hospital si el Ministerio no funciona no hay manera de que lleguemos a los hospitales, “en este sentido logramos un equipo de trabajo comprometido, con ganas. Son por ahí ejemplos que nosotros estamos viendo dentro del ministerio, es decir, no da igual que un expediente de insulina salga se mueva un papel hoy que dentro de 5 días y esa sinergia en el Ministerio se entendió, se comprendió, incluso las redes sociales hacen de que nosotros participemos a esa persona, esa administrativo que está en el Ministerio que sepa que esa insulina que corrió su expediente, vea que llegó a los hospitales, o el sillón de partos que ya lo compramos y que fue parte de su responsabilidad que su expediente salga. No da igual el administrativo en el Ministerio y ese compromiso lo marcó Ana, lo marcó nuestro gobernador y todo para trabajar feliz”, valorizó la secretaría de administración Mirna Lamberto.