El Bolsón: se presentó oficialmente la competencia de MMA que nucleara a competidores de todo el país

Tendrá lugar este sábado en el polideportivo municipal de El Bolsón y hay 18 peleas aseguradas, 2 cinturones en juego, con las que participarán 12 púgiles locales. Esta mañana se realizó la conferencia de prensa y se presentó oficialmente el evento que comenzará el día viernes con un pesaje y careo entre los contrincantes.









Si bien en un momento se habló de que sería una competencia internacional tanto Emanuel Soria como Juan Gallegos explicaron que la situación económica hizo Mella en la llegada de púgiles internacionales sin embargo se mostraron confiados en que la edición del próximo año pueda contar con este condimento, “tenemos la expectativa para el año que viene de poder hacerlo internacional acá en El Bolsón, la verdad que sí como estábamos avisando nos llamaron de todos lados: Brasil, Uruguay, Perú, Chile pero el tema es lo económico. Acá en Argentina se nos hace muy difícil traer a los luchadores de afuera, ellos tienen toda la disposición en venir pero la primera barrera que tenemos que pasar es lo económico”, aseguró Emanuel Soria.





Empieza el viernes

A su tiempo Juan Gallego otro de los organizadores valoró el momento previo al show en sí que será el día viernes, “ el pesaje y careo se hará el viernes en Cosecha, Ahí vamos a tratar de que la localía se empiece a sentir más que nada porque era a lo que apuntamos con Emma por eso el evento se llama Comarca Fighter, para que toda la comarca participe”.

Seguidamente Gallego significó lo difícil que es viajar a competir, “ con lo que sabemos lo que implica viajar desde acá a luchar a otros lados, es que pedimos el apoyo de nuestros vecinos para mostrar nuestra localía. Se va a comenzar ahí el viernes a las 19:30 en Cosecha y el sábado 22 en el polideportivo a las 19 horas abrimos ya las puertas al público en general”.





Qué es el careo

En tanto Emanuel nos cuenta de que se trata el careo, “ahí empieza todo el show, digamos el careo es donde se ven los luchadores, algunos no va a ser la primera vez que se hayan cruzado otros sí, pero eso está bueno por ver antes una previa de lo que viene el sábado, verlo el día antes. El careo y la presentación, el pesaje de los luchadores, la preparación con la que se vea los competidores y que se enfrenten ahí antes de subirse al ring, la verdad que es un show que no se puede perder y como decía Juan los esperamos todos en Cosecha Dorrego y es gratis”, enfatizó el organizador.









Dos cinturones

sobre los combates Juan Gallego explicó que está garantizado el espectáculo sin embargo habrá dos cinturones en juego, “la expectativa está en la parte semiprofesional y profesional, los cinturones que se van a disputar, acordamos con Ema, que van a tener que firmar un contrato donde consta que el campeón del cinturón va a tener que defenderlo en la próxima fecha”, sostuvo y agregó: “esa es la moción y apuntamos a que el espectáculo, que ya lo tenemos garantizado por ser luchadores realmente profesionales muy bien entrenados, vuelva el año entrante”.





Entradas

Sobre el costo de las entradas los organizadores confirmaron que en el sector del ring side, tenían un costo de $5000 pero están agotadas. Quedan sí, las entradas generales con un costo de $3500 que podrán ser adquiridas en la puerta del polideportivo municipal el día del evento.









Apoyo al deporte

Del lanzamiento oficial del evento participó el intendente de la localidad contador Bruno Pogliano quien en diálogo con noticiasdelbolson sostuvo: “la verdad que estamos felices de poder acompañar a los chicos del MMA en esta presentación, este deporte que va en crecimiento y un evento para El Bolsón importantísimo que va a ser seguramente atractivo para todos los vecinos de la comarca tanto de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyen y Bariloche mismo que seguramente dirán presente el día sábado a las 19 horas en el polideportivo local”





En otro párrafo el mandatario se refirió a la visita que se había mencionado en algún momento del campeón internacional de artes marciales mixta el púgil brasilero, “recién me comentaba Nicolás el secretario de cultura deporte y turismo de esa posibilidad que quedó trunca al final porque los sponsors lo necesitaban en otro lugar del mundo y no se nos dio pero sí hay fecha para el año que viene. Hay tres eventos que están planificando para el 2025, me gusta que se planifique con tiempo, que se pueda proyectar para que todos los detalles no queden librados al azar y que obviamente haya un evento de primerísimo nivel”.





Deporte y turismo

Finalmente le consultamos al intendente de la localidad si a su entender el deporte también es movilizador del turismo, a lo que respondió: “sin lugar a dudas es una de las opciones que tenemos para romper la estacionalidad, que es nuestro objetivo. En cuanto a lo turístico es fomentar como lo venimos haciendo eventos deportivos, eventos culturales, El Bolsón es prácticamente una capital innata de la cultura provincial, con toda su mística, con todos sus orígenes, con los primeros artesanos, con la música que se genera aquí y deportivamente hablando también tenemos grandes valores y muchas actividades deportivas que se llevan adelante”, valoró Pogliano.