Ante la falta de convocatoria a Paritaria, UnTER ratifica el paro del miércoles 19 de junio, “se realizarán acciones locales, en las calles de toda la provincia, los docentes requerimos una verdadera recomposición salarial, en sumas remunerativas y por cargo, que se cumplan los acuerdos homologados y el pase a remunerativo de los treinta mil pesos que restan de la paritaria 2023”, explicó Fernández .









Noticias del Bolsón dialogó con el secretario del gremio docente en El Bolsón Aníbal Fernández quien ratificó que ante la falta de diálogo por parte del gobierno ratificaron el paro que tendrá lugar mañana miércoles 19, “El gobierno es responsable de garantizar la educación. Los acuerdos paritarios deben cumplirse porque tienen carácter de ley. Necesitamos una propuesta salarial real, que ningún trabajador/a quede por debajo de la línea de pobreza”, aseguró el docente.









Los mejores sueldos del país

Al consultarle sobre las declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck en relación a loa sueltos de los docentes Fernández sostuvo: “por supuesto que causaron bastante bronca y malestar los dichos del gobernador de las últimas horas en un video que se viralizó por todos lados, lo que dice el gobernador cuando habla de que el docente rionegrino tiene el mejor salario se está refiriendo en este caso a una medición que se hizo sobre lo que conocemos como salario testigo, el salario testigo es el de la docente de grado que por supuesto no implica todas y todos los docentes, en este momento sí el docente de grado que se inicia tiene el salario más alto del país, sin embargo hay que decir que este salario todavía está por debajo de la línea de la pobreza”, reconoció Fernández.





Que vengan una mañana

Rápidamente agregó que no todos ganan lo mismo, “además, tenemos un porcentaje muy importante de docentes que no ganan el dinero del cual estuvo hablando el gobernador, yo no me quiero meter con las cifras, la del salario de inicial es real, la del maestro de jornada completa esa habría que mirar bien las grillas y darse cuenta de que no es así. La realidad es que hoy tenemos una importante cantidad de docentes que están y que han estado ganando estos últimos meses por ejemplo $350.000, $400.000 o 450,000 y están tratando de vivir con ese dinero lo cual se hace realmente difícil. Por eso yo decía que hay bronca pero también hay mucha angustia yo invitaría a la ministra o al gobernador que vengan a pasar una mañana aquí conmigo”, lanzó el referente del gremio que nuclea los docentes Rionegrinos.





Certificados médicos, denuncias e Ipross

Al momento de consultarle sobre las denuncias realizadas por el estado provincial sobre cientos de certificados médicos apócrifos Aníbal Fernández expuso: “ yo no sé exactamente el caso este de las denuncias que se han hecho ahora, la realidad y yo lo que puedo decir con una mano en el corazón es que las docentes y los docentes como el resto de las personas se enferman y es más diría que en algunos casos este se enferman más porque tienen unas condiciones de trabajo realmente muy difíciles. Ya lo expresamos con la intersindical en un comunicado que sacamos el viernes pasado, pacientes oncológicos digo eso no se inventa, pacientes con trasplantes que no consiguen sus remedios incluso estando amparados por las leyes como las 5059 de enfermedades neuro proliferativas malignas no están consiguiendo sus medicamentos. Le pueden preguntar a cualquier estatal y jubilada o jubilado de la provincia lo difícil que es conseguir un turno médico, conseguir un odontólogo aquí en la localidad, o tener que viajar para hacerse algunos estudios y pagar coseguros por esos estudios que son tan altos como el estudio mismo”.





Con todo, el docente brindo mas presiones sobre Ipross, “la verdad que entendemos que nuestra obra social venía muy mal desde hace bastante tiempo pero esto no ha mejorado, incluso a partir de diciembre estamos haciendo aportes a esta obra social por la parte del salario no remunerativa, es decir lo que nosotros llamamos comúnmente en negro, con lo cual las arcas de la obra social se han incrementado fuertemente sin embargo esto no lo vemos reflejado en la atención que recibimos”, aseguro Fernández.









El plan de lucha

Sobre el plan de luchas el delegado de la Unter local Aníbal Fernández explicó que mañana a partir de las 11:30 horas se nuclearán en la intersección de San Martín y Belgrano frente al automóvil Club argentino y así realizarán una panfleteada para visibilizar el reclamo que llevan adelante los docentes.