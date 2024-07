Continua el pedido de justicia por las cuatro víctimas del choque en ruta 40

Pasó más de un mes del trágico accidente que enlutó a Villa La Angostura y a Bariloche, en el que dos hermanos y sus dos pequeños hijos, perdieron la vida. El hecho conmocionó a la sociedad y desde ese momento, son muchas las personas que acompañan a las familias enlutadas por la pérdida de sus seres queridos.





Hace pocos días, al cumplirse un mes del hecho, se colocó un altar en la ruta 40, a pocos kilómetros del cruce con la ruta 237, donde Lisandro y Exequiel Linares, junto a sus pequeños hijos Tahiel y Martina, murieron al ser impactados por un camión que se cruzó de carril.





Desde ese fatal sábado, las familias afectadas por la tragedia, mantienen el pedido de justicia, esperando que Carlos Artur De Peder Da Silva, el conductor del camión, oriundo de Brasil, sea condenado por su accionar negligente e imprudente.





Luego del accidente, el Fiscal Adrián de Lillo solicitó que se lo impute por considerar que “maniobró en forma antirreglamentaria, al no respetar las señales de tránsito y desobedecer la obligatoriedad del señalamiento horizontal de doble línea amarilla existente en la calzada”.





Además, se impuso la prohibición de salir del país, pese a los reiterados pedidos del conductor para volver a Brasil.

Yamila Legarreta, mamá de Martina, dialogó con ANB días atrás y se refirió a la actitud del chofer del camión, que niega toda responsabilidad en el hecho. “El conductor del camión insiste en volver a su país y volver a trabajar como si nada. No reconoce ninguna responsabilidad. Nosotros creemos que debe ser retenido en la ciudad hasta que sea juzgado, porque no se puede imputar a una persona que no esté físicamente presente” indicó.





Como parte de las distintas acciones que realizan los familiares y una gran cantidad de amigos de las víctimas para mantener vigente el pedido de justicia, difundieron un sensible video con imágenes de la familia y de las personas que perdieron la vida, relatando lo ocurrido ese fatídico sábado 1 de junio.





El objetivo es poder mantener el recuerdo de sus seres queridos y que la sociedad no se olvide del hecho, para remarcar la necesidad de llegar a un juicio en el que se condene a De Peder Da Silva por las cuatro muertes que ocasionó. (ANB)

Con un video que realizaron los familiares de las cuatro personas que perdieron la vida, vuelven a pedir por justicia.