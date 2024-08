El Hoyo: 30 días de detención domiciliaria para el empresario acusado de violación

Así lo resolvió ayer el juez penal Ricardo Rolón, tomando en cuenta que tiene 76 años de edad, y ya está cumpliendo la sentencia en su chacra de la localidad andina.





No obstante, el fiscal Carlos Díaz Mayer insistió hoy con el pedido “de una tobillera electrónica, como mínimo, ya que no tiene control. Es una cuestión juratoria donde el imputado promete no salir de su casa y mientras mantenga esa promesa y nadie lo vea fuera, no hay argumentos para cambiar la modalidad. Si lo encontráramos en la calle, o por algún motivo fuera de su domicilio sin una justificación válida, certera, ni lógica, podríamos pedir la revocatoria de la domiciliaria y que vaya a la comisaría”, graficó.





Puntualmente, recalcó que el caso en cuestión “ocurrió entre el 6 y el 7 de julio y tenemos seis meses para investigar, donde este hombre, por ahora, es el único imputado”.





Acerca de los argumentos para la prisión preventiva acordada por el juez, precisó que “pudimos hablar durante casi una hora y media con la víctima, donde nos relató un par de indicaciones y detalles más de lo que había sufrido, ese fue uno de los elementos utilizados. Además entendemos que es un entorpecimiento a la investigación los dichos del acusado en los medios de comunicación, que no es en el ejercicio de legítima defensa donde debe declarar ante un juez, o ante un eventual jurado. De este modo, condiciona a las posibles o eventuales víctimas”.





Al respecto, pidió que “si hay más víctimas, que se acerquen porque van a estar acompañadas y sepan que estamos trabajando de manera seria. Es una forma de demostrar que la fiscalía y la justicia están avanzando a pesar del supuesto poder económico o político que podría tener el imputado”.





Díaz Mayer remarcó que más allá del plazo de un mes de prisión domiciliaria para el empresario, “la fiscalía tiene seis meses a partir de ayer por la apertura de investigación sigue, la vamos a profundizar para recabar más pruebas. Está pendiente la apertura de los teléfonos, al ser un caso tan grave, entendemos que en algún momento los organismos competentes nos darán espacio para utilizar tecnología de avanzada. Hay unas máquinas especiales, llamadas UFED, para poder abrir los teléfonos y computadoras y no están actualizados los software. Así que estamos con algunos problemas técnicos que esperamos que se resuelvan en las próximas horas o días”, subrayó.