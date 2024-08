40 toneladas de nueces de Neuquén llegan a Azerbaiyán

Es un hecho histórico para Neuquén y para el país. Desde Picún Leufú,, localidad cabecera del departamento homónimo de la Provincia partieron en la presente temporada 60 toneladas de nueces en contenedores con destino a Italia y el excéntrico mercado de Azerbaiyán.





Este joven país asiático perteneció a la antigua ex Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS) desde 1920 hasta su independencia en 1991. Se encuentra rodeado por el mar Caspio y las montañas del Cáucaso. Su capital, Bakú, es famosa por su Ciudad Interior medieval amurallada. Tiene una población de poco más de 10,4 millones de habitantes y un ingreso per cápita de 18.100 dólares. Para tomar un punto de referencia, Argentina tiene un ingreso per cápita levemente por debajo de los 13.500 dólares.





Pero volvamos a Neuquén. De las 60 toneladas de nueces exportadas en la presente temporada, el país asiático compró 40 toneladas, mientras que las restantes 20 toneladas fueron orientadas hacia el mercado de Italia. Las nueces neuquinas recorrerán cerca de 17.000 kilómetros para llegar a la mesa de los consumidores en Bakú.





Agustín Carabetta, de Patagonia Nogales y participante de esa operatoria de exportación exitosa, sostuvo que “nos parece importante la exportación como una alternativa para que el mercado local no se quede con mayor cantidad de nueces”. Destacó en este sentido que “el mercado internacional tiene una valoración mayor” y “en la zona nos destacamos por producir una nuez de alta calidad ”. Por otra parte el empresario agregó que “Hemos podido lograr el armado de tres contendores para enviar a Europa y Asia” y puntualizó en la importancia de “fidelizar a los clientes del exterior". También mencionó que el tipo de cambio hoy no colabora con la competitividad de nuestras exportaciones "pero siempre se intenta lograr que esto no sea 'un año sí-un año no', sino que podamos sostener la exportación en el tiempo”.





Cabe destacar que entre 2008 y 2011 se implantaron alrededor de 250 hectáreas de nogales en Neuquén, emprendimientos que una década más tarde lograron concretar la primera exportación. En este contexto, Patagonia Nogales concretó una nueva operación de comercio exterior y todo parece indicar que el escenario es muy auspicioso para la producción local de frutos secos.





La producción en Neuquén

En Neuquén, actualmente existen 474 hectáreas de almendros y nogales, y el sector está integrado por 58 productores. Senillosa es la ciudad con mayor superficie destinada a los almendros, con 37 hectáreas, mientras que Picún Leufú lidera a nivel provincial con la presencia de 187 hectáreas de nogales.





De hecho, es precisamente en Picún Leufú donde se llevó a cabo el procesamiento y clasificación por tamaño de la fruta, nueces con cáscara de la variedad Chandler. Las cargas destinadas a la exportación se concretan por vía marítima. Con posibilidades de sumar un contenedor más a Italia. Para esta reciente operatoria, la empresa logro un pre-financiamiento, con ayuda del Gobierno de la Provincia, por más de 7 millones de pesos para solventar los costos derivados de la exportación. Esta acción se suma a las experiencias de internacionalización conjunta de productores de nueces de Neuquén, que fueron en 2019 y 2020.





El mercado de las nueces

En lo que va del año, las exportaciones argentinas de nueces (con y sin cáscara) alcanzaron poco más de 5.800 toneladas, de las cuales el 80% corresponde a nueces de nogal con cáscara y el restante 20% al producto sin cáscara.





En este punto hay que destacar los diferenciales de precios que existen entre una y otra presentación. Datos suministrados por la Dirección General de Aduanas (DGA) detallan que en 2024 por las nueces con cáscara las empresas exportadoras declararon un valor FOB (precio de la mercadería puesta en puerto de origen) promedio cercano a los 2,1 dólares por kilo mientras que aquella oferta sin cáscara se declaró a un precio promedio de 4,90 dólares el kilo.

El principal destino de la oferta exportable de nueces de la Argentina es Italia, con importaciones -en lo que va de este año- del orden de las 3.000 toneladas, volumen que representa poco más del 50% de las exportaciones del producto de nuestro país.





En relación al mercado de Azerbaiyán, se puede complementar que importa anualmente alrededor de 2.000 millones de dólares en todo tipo de alimentos y muchos de esos productos que compra son producidos y exportados por nuestro país. El total de importaciones de Azerbaiyán provenientes de la Argentina ha ido en paulatino aumento desde el año 2013, año en que ascendía a poco menos de 7 millones de dólares. En los últimos 3 años este valor alcanzó un promedio de 24 millones, siendo los principales productos las tortas y pellets de soja, los tubos sin costura, medicamentos y productos de laboratorio, aceite de maíz, maíz y en menor medida productos de la pesca, frutos secos y otros alimentos.





Fuentes oficiales destacan que el promedio de las importaciones totales de nueces por parte de Azerbaiyán en 2020 se ubicaron en torno a los 7,1 millones de dólares y hasta ese momento Argentina aún no había ingresado a este codiciado mercado asiático. LMN

Neuquén logra así llegar al codiciado mercado de Azerbaiyán con un producto no tradicional para la región.