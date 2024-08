Argentina exporta, y hay mucho mercado externo demandante, garrafas de gas. Buen negocio vender afuera.

El gobierno nacional desreguló su venta y eliminó precios máximos.

Los que comercian garrafas, van a preferir, lógicamente, (es el mercado menor) venderla afuera. 20 millones de personas usan garrafas. Desde hoy, los que utilizan garrafas están peor que ayer.

La van a pasar mal. A Milei le importa nada.





El 44% de nuestra gente utiliza garrafas, y son los sectores mas humildes y de menor ingreso. Hoy, al desregular su comercialización se puede cobrar cada garrafa lo que quieran, y por supuesto como existe mucha demanda para exportar ahora el valor será igual a lo que en dólares vende para Chile, Paraguay o Perú.

No es un tema menor, este nuevo dolor que se agrega al espacio más vulnerado de la sociedad. El gobierno está jugando con fuego, y ahora le suma el gas. Mala junta. Gas y fuego suelen producir explosiones terribles.

Claro, mientras tanto en Ciudad Gótica, el comisionado Fierro y Bruno Diaz luchan encarnizadamente por alguna presidencia de Comisión parlamentaria.

Este nuevo malestar tremendo para los mas humildes de la Patria, incorpora dolorosamente un martirio mas a la falta de alimentos, remedios, todo.

Ahora el millón de pibes que van a dormir sin comer, también lo harán ateridos de frío.

No quiero ser tremendistas, prefiero decirlo en término de cierta poesía: "Ni se darán cuenta los del decil medio, mucho menos los que estén "combatiendo con sumo honor" alguna presidencia de comisión parlamentaria. Pero un día, veremos pasar a millones con ciertas cabezas en sus manos. Ese día, los lustrabotas, sin dejar de sonreír, clavaran en el tobillo de sus clientes, esas astillas con veneno que guardan desde hace mucho".

Y, como siempre digo, siguiendo a los grandes filósofos griegos: "Den ftaíei to gouroúni allá aftós pou to taḯzei ( La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer).

Y hay muchos, con caras de amigos nuestros, que le vienen dando de comer, abundantemente, al chancho.





Mario Scandizzo

Concejal M/C





Osvaldo Nemirovsi

Dip.Nac. M/C





Juliana Logarzo

Militante Social





Militantes Peronistas