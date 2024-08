Epuyén: adolescencias en riesgo

Lo confirmaron desde el hospital rural de El Hoyo las integrantes de la mesa de trabajo interinstitucional con las y los adolescentes se tratan de 10 casos de intentos de suicidio en menos de un mes y según destacó la psicóloga Mariela López los casos no guardan relación entre ellos.

Noticiasdelbolson se entrevistó con las profesionales quienes explicaron cuáles son las acciones que están llevando adelante sobre todo tendiente a llevar paz a la pequeña comunidad de tan solo 4000 habitantes, “realmente tenemos que agradecer a las direcciones de los dos hospitales de Lago Puelo y del hospital rural de El Hoyo y gracias a un acuerdo marco de muy buena gestión de las dos direcciones nosotras podemos tener espacios donde brindamos atención a las adolescencias comarcales. Desde hace ya más de un año esos espacios tienen que ver con atención integral de adolescencia”, detalló Mariela López.





Seguidamente la psicóloga se expresó sobre el espacio virtual que tienen los días martes que se llama conectados, “Este dispositivo es en el que nos acercamos a colaborar desde las redes y este dispositivo permitió acercarnos puntualmente a la situación que ocurrió en la localidad de Epuyén donde una gran cantidad de jóvenes de ese pueblo han tenido diferentes situaciones donde han atentado contra su vida”.





Seguidamente Lopez agregó que esto ha generado una alarma que por suerte tuvo una respuesta inmediata no solo a nivel local desde el equipo de salud del hospital rural de Epuyén, sino también un acompañamiento franco desde la secretaría de salud.





Nuestros jóvenes la están pasando mal

Seguidamente le consultamos a la doctora Solange García Troyano, sobre si esta situación era una tendencia que estaban siguiendo los adolescentes a lo que explicó, “si bien nuestros dispositivos están puntualmente enfocados en lo que tiene que ver con la atención y prevención de situaciones complejas en la adolescencia, lo que notamos o lo que venimos observando hace un tiempo ya es de que hay muchos indicadores de que nuestros jóvenes la están pasando mal, que están sufriendo, que están con situaciones que a veces desbordan su capacidad de respuesta y que necesitamos que adultos referentes, sobre todo referentes de cuidado, puedan tener un juicio de una mirada empática y a veces hace falta acompañar a los y las adultos que están en situación de crianza para poder orientarlos en relación a los adolescentes”, aseguró la médica.





Conectados

La herramienta interactiva que posee el grupo denominada conectados las profesionales pueden a través de Instagram y WhatsApp recibir mensajes de la comunidad toda, “la idea justamente es que cualquier persona, cualquier joven pueda contactarse a través de las redes, esto es una manera de poder aprovechar la herramienta justamente internet, como para poder difundir, escuchar activamente y poder acompañar tanto a jóvenes que nos escriben, como adultos y adultas referentes, inclusive instituciones escolares también nos escriben a través de las redes entonces es una herramienta que nosotros podemos usarla a favor”.





Trabajo comunitario

Más adelante la psicóloga detalló que temáticas cómo estás son muy sensibles en la comunidad, “justamente lo que lo que se instaló en la localidad de Epuyen, gracias a que vinieron referentes de la secretaría de salud mental, adolescencia, lo que se instaló es que realmente problemáticas como las del suicidio tienen que tener una mirada, un abordaje comunitario que no debe caer todo en la espera o requerimientos de salud, sino que tanto la prevención como la asistencia es de una mirada comunitaria”.





Indicadores

Más adelante las profesionales hicieron hincapié que es necesario que los adultos estén atentos a ciertas señales que siempre dan los adolescentes, “Nosotros lo que pensamos es que en principio ya con que haya padres o familias referentes ya es un montón. Parece que es una cosa obvia pero no siempre ocurre, de hecho muchas veces pasa de que los y las adolescentes viven en soledad, es paradójico pero realmente pasa”.

Además López explicó que cada vez se esta escuchando que muchas de las cuestiones virtuales empiezan a querer intentar reemplazar algunas cuestiones que deberían caer más del orden de lo presencial y de la esfera de la ternura familiar, “esto no siempre ocurre, o sea que ya con que haya uno en la familia que esté observando alguna situación ya tenemos medio camino ganado”.









Además volvieron a recordar que hay que estar muy atento las conductas o las rutinas de los adolescentes, “cuando tengamos en casa un adolescente que interactuaba, que estaba en contacto, que veíamos que más o menos estaba con un humor de ánimo estable y de golpe empezamos a observar que hay cierto retraimiento, hay mayor irritabilidad, hay algunos trastornos de sueño o en la alimentación y cuando decimos trastornos decimos variaciones que son inesperadas, esas cuestiones son importantes empezar a observarlas. No solo pensar en los padres o quienes son convivientes, sino también ampliamos la red de mirada hacia los adolescentes en relación, a todos los lugares donde ellos y ellas transitan”, sostuvo la psicóloga.





Juegos virtuales o disparador

Finalmente al consultarle sobre si hubo algún disparador en especial en relación a estos 10 casos detectados en la localidad de Epuyén ambas especialistas coincidieron en que no hay un hilo conductor, “siempre insistimos en que la referencia local es importante también escucharla, pero lo cierto es que no, no hay ningún tipo de hilo conductor que asocia un caso con otro, han sido situaciones aisladas con orígenes diversos y también es cierto que estas estas 10 personas, esos 10 sujetos, han sido quienes han manifestado o expresado o intentado alguna situación muy puntual. Pero sí es cierto que tenemos también que observar y esto fue algo que venimos trabajando fuertemente en cuestiones previas de alerta, la posibilidad de esto, de decir hay algunos otros indicadores que está bueno escuchar sin llegar al punto donde el joven o la joven manifieste su ideación suicida”.