Insólito: robaron caños tubing de 9 m de largo

El hecho ocurrió en una obra en construcción ubicada en el acceso norte a la localidad de El Bolsón, la misma fue retomada durante el día de ayer cuando llevaron entre otros dos caños tubing de 9 m y varios caños de 3 m grande fue la sorpresa de los albañiles cuando esta mañana llegaron y les habían robado ese material. Se estima que el monto del robo llega a los $500,000.





Julio Arauna es el propietario del inmueble que están construyendo en el acceso norte a El Bolsón obra que retomaron justamente ayer cuando llevaron distintos elementos y grande fue su sorpresa esta mañana, “mi compañero, amigo, el negro vino a la obra a empezar no lo que está lo que iniciamos y llegamos y nos encontramos con que nos faltan dos tubing de 9 metros y dos de Tres metros”, confirma Arauna.

Como primer medida el damnificado junto a su albañil recorrieron el predio del aeródromo entre matorrales para ver si los delincuentes habían escondido los pesados y largos caños que robaron, sin poder hallarlos. Sin embargo Arauna no se quedó con ese desalentador panorama sino que empezó a averiguar por su cuenta, hasta que tuvo una sorpresa, “empezamos a averiguar, llamé a la policía para que venga porque me da bronca, porque cuesta todo, yo saqué un crédito y vendí algunas pertenencias para poder comprar esos caños y que me los roben así me dio mucha impotencia Así que también empecé a preguntar en el barrio yo conozco a todos ando por todos lados”.





Consultado el damnificado sobre cómo los delincuentes hicieron para llevarse cuatro caños tubing destacando que dos de ellos miden 9 m de largo explicó que no sabe, que realmente han hecho alguna logística especial y le llama la atención de que nadie había visto nada a pesar de que la obra está sobre el acceso norte al Bolsón frente a la ruta nacional 40 y el aeródromo, “me da mucha bronca porque a mí me cuesta como a todos no nos regala nada nadie y que vengan y se lleven tus cosas de esta manera realmente me da mucha bronca”, explicó.













Los encontró

“Me dio mucha bronca, me moví enseguida porque conozco a todo el mundo, me entendés sé quién me los robó, sé quién se los compró, ya averigüé todo. Le doy gracias a Dios por haber podido encontrarlos porque salen muy caro”, explicó.

Sobre el monto el valor de estos escaños tubing Arauna explicó que los de 9 m tienen un valor de $150,000 cada uno, en tanto los de 3 Metros rondan los $75,000 por lo que estamos hablando de cerca de $500,000 solamente en caños.





Por encargo

Entre las averiguaciones que pudo recabar el damnificado se enteró de que un vecino del barrio San José habría encargado este material y que el ladrón aprovechó esta situación para cometer el hecho.









Hay una sola persona que perdona

Finalmente hará una destacó que gracias a Dios pudo resolverse de una manera amigable, “que agradezca a Dios que que esto puede ser charlable, viste porque la verdad que me da muchísima bronca impotencia, yo no soy quien para para juzgar a nadie y lo bueno es que me dijo que sí y ahora lo vamos a ir a buscar”, aseguro.





Cabe destacar que cerca del mediodía Julio Arauna se dirigió junto con el delincuente a la casa del comprador de los caños y logró recuperarlos. Aunque ya los habían fraccionado, por lo que no los podrá utilizar para el fin que los había adquirido, sin embargo se mostró un poco más tranquilo por haber recuperado el material.