Muerte en Mallín Ahogado: la palabra de la familia Aguirre Molina

Poco a poco se va tomando conocimiento de la situación que se vive en Mallín Ahogado, donde algunos vecinos aseguran que viven con terror. Noticiasdelbolson dialogó con Erick Molina Aguirre, el vecino que hace dos meses sufrió el robo total de sus pertenencias en su vivienda, y allí comenzó su calvario.







Erik Molina vive a tan solo 50 metros de la familia Villa, alambre de por medio, la situación volvió a complicarse cuando a mediados de la semana pasada le robaron tres ovejas, “son las que estaban comiendo el día domingo cuando ocurrió hecho, eran las ovejas que me robaron a mi”, aseguró Molina.

Con todo Molina Aguirre detalló cómo fue que recuperó parte de lo robado en el primer robo que sufrió, “Principal que por lo que se empezó la investigación porque la heladera la tiraron ahí cerca del alambre la taparon con ramas y ahí fue donde fue el primer indicio para que salga la orden de allanamiento se ejecutó la orden de allanamiento tengo testigos tengo videos está todo está todo registrado en ese momento se encontraba en la vivienda Carlos Villa, el hijo Manuel Villa se dio la fuga. Entonces no se lo detuvo, recuperamos gran parte de las cosas, no todo pero recuperamos gran parte de las cosas”, explicó.





Cómo viven

Al ser consultado el vecino sobre cómo viven en esta situación recordó que desde hace 10 días se tornó todo mucho más complejo, “ este muchacho desapareció, se fue, por dos meses estuve tranquilo y hace dos semanas atrás se volvió a reubicar acá. Me entraron una noche hace dos semanas atrás lo pude ver justo a tiempo y recuperé los animales que me estaban sacando, hasta que el domingo anterior es cuando ya se empieza a complicar todo es que me volvieron a entrar, me cortaron los alambrados, me robaron tres ovejas y a partir de ahí yo el lunes fui a hacer la denuncia correspondiente”.





Vivir así





Además Aguirre confirmó que le balearon reiteradamente su vivienda y que de noche debe dormir debajo de una mesa y para ir al baño tienen que ir gateando porque tienen miedo, “es terrible, es terrible, yo a partir de eso fui a fiscalía hice las denuncias correspondientes por el tema de los animales, pedí por favor a lo largo de toda la semana, en fiscalía, en comisaría, en destacamento que hagan algo con esta persona porque esto se iba a agravar. Entonces el viernes a la noche 12:30 de la noche se acerca esta gente hasta la tranquera de mi casa y empieza a patear la tranquera de mi casa y a disparar contra mi casa sí”, contó afligido Molina.





“Te vamos a hacer m***** a vos y a tu familia”





Seguidamente el vecino que estaba en el interior de su vivienda con su esposa y sus tres hijos relató Cómo fue vivir noche tras noche literalmente esquivando los balazos mientras desde la tranquera le gritaban: “ Aguirre conch.. de tu madre, vení acá a vos te gusta denunciarte, te vamos a hacer m***** a vos y a tu familia, no te va a quedar nada te vamos a quemar el rancho, eso durante 10 o 15 minutos hasta que acudió el móvil policial, hice la denuncia correspondiente a partir de la denuncia esa fue que la fiscal dio la orden de allanamiento. Es una orden de allanamiento por armas la que se ejecutó el domingo”.





Sí, hubo resistencia





Sobre el procedimiento realizado el domingo a las 15 horas en la en la casa de la familia Villa, Molina Aguirre asegura que sí hubo resistencia, “ellos dicen que no hubo resistencia, sí hubo resistencia, todos sabemos que ante una orden de allanamiento, una orden judicial, se tienen que hacer a un lado y tienen que dejar proceder al personal. No lo dejaron, lo atacaron yo escuché todo, estaba ahí a nada, a 50 metros”, contó.













Finalmente al consultarle si pudo observar algún tipo de agresión por parte de la familia Villa hacia los efectivos policiales sostuvo: “ Yo en ese momento no logré ver, la policía había llamado un testigo para que vaya a acompañarlos, yo le dije que no fuera porque había pasado por ahí vi que eran alrededor de seis, siete personas, estaban todos con cuchillos. Omar ayer decía no, que estaban en un asado, bueno vale remarcar que el asado eran los animales que me robaron a mí y estaban todos con cuchillos y están constantemente armados”, aseguró Molina Aguirre.