Asistencia de protección civil en la región durante el plan calor

La directora de operaciones de Protección Civil Cecilia Gallardo realizó un repaso por las distintas acciones realizadas en el marco del Plan Calor. La funcionaria destacó que asistieron a personas y familias sobre todo de la línea sur y la zona andina que por virtud de las situaciones climatológicas y las condiciones de los caminos muchas veces quedan aisladas, recorriendo más de 7200 km y visitando a 230 familias.





Esta mañana noticias del Bolsón diálogo con la directora de operaciones de Protección Civil Cecilia Gallardo en relación al trabajo realizado por ese organismo durante el plan calor, “Arrancamos allá por fines de abril con la entrega de plan de calor bueno arrancamos por los parajes, como Paso Flores y ahí sus alrededores, que son todos parajes que dependen de esa comisión de fomento después seguimos por el mes de mayo donde no solamente trabajó la dirección de operaciones de protección civil que tiene base en El Bolsón si no también luego trabajaron compañeros de Viedma que dependen de la secretaría”, detalló.





Seguidamente Gallardo destacó la participación de efectivos del organismo proveniente desde la capital provincial, en tal sentido explicó que los colegas de Viedma hicieron un recorrido de varios parajes, “ahí se visitaron un promedio de 16 a 20 familias después siguieron por Pilquiniyeu del Limay y Manuel Choique”.





Con todo agregó que se trata de una zona muy inhóspita y compleja con muchos kilómetros de distancia entre un asentamiento y otro, “ las familias están desparramadas, cada una en su campo, no es que tenemos una pegada al lado de otra como en una ciudad o en un pueblo sino que lo tenemos quizás algunos a 20 km otros 30 a otros 50 km desde el lugar de donde uno hace la base, se cargan todos los insumos para llevar y son distancias muy complicadas para llegar”.

Seguidamente explicó que se trata de un terreno es difícil porque es ruta de ripio con greda y encima con la nieve, “son lugares que vos decís son 25 km lo hago en media hora o en 20 minutos, pero en realidad capaz que 25 km tenés 4 o 5 horas, depende depende cómo esté el tiempo”.













Sobre la entrega

En relación a la entrega que se realizaba en cada uno de los campos Gallardo detalló que

en unos parajes se entregó leña, gas, forraje porque las comisiones de fomento en algunos lugares le llegaba de un plan de provincia para entregar y otros los compraba la comisión, entonces aprovechaban la ida nuestra para cargar todo: forraje, leña, gas, módulos alimentarios.













Asistencia sanitaria

No obstante el trabajo de Protección Civil en toda la región no solo fue para la entrega del plan calor sino también que en muchas oportunidades realizaron asistencia sanitaria coordinando muchas veces con los hospitales de cabecera Y lograr un punto de encuentro con la ambulancia llegado el caso de que el médico que acompañaba a la Caravana estimaba que había que hacer algún tipo de evacuación, “ en algunas oportunidades no solamente nos convocaron para llevar los insumos sino que también nos convocaron porque había un caso de salud entonces pero en primer lugar el personal médico evaluaba la situación y se había que trasladar o sacar a la persona desde ese lugar y la ambulancia la vaya a buscar, debíamos hacer un punto de encuentro porque a la ambulancia se le hacía difícil para que llegue a ese lugar, Siempre realizando un trabajo de coordinación con otros organismos con quienes trabajamos mancomunadamente”, contó la directora.









La gente se acuerda

Sobre la recepción que tenían al llegar a cada uno de los puestos de campo Gallardo explicó que la gente muchas veces ya los estaba esperando con alguna torta frita algún mate y algo para recibirlos, “de todos los parajes tanto de la línea sur como quizás de la zona atlántica o del Valle medio, la gente siempre te recibe bien. No solo porque le estás llevando ese palito de leña, sino porque es alguien que los tiene en cuenta”.

Además, rápidamente la funcionaria valoró: “digamos que punto aparte es como esperan ese palito de leña y lo hacen durar, uno que vive por ahí acá en la ciudad o quizás o en el pueblo es como que no le das la importancia que le da la gente en el campo y llegar a la familia, en mi caso particular que lo hago hace muchos años, para mí es una satisfacción poder llegar con algo. Que no es que lo llevo yo, yo voy en nombre del gobierno, pero siempre es una gran satisfacción poder llegar con algo a la gente y ellos te lo agradecen eternamente y aparte se acuerdan y te esperan”.









7000 km 230 familias 10 parajes visitados

Finalmente la funcionaria confirmó que se visitaron a más de 230 familias en total que están incluidas en las comisiones de fomento de Paso Flores (visitada en 3 ocasiones), Corralito, Manuel choique, Ingeniero Jacobacci, Mencue, El Caín, Laguna Blanca y Pilquiniyeu del Limay, sumando un total de 7,200 km recorridos desde abril hasta la fecha.