El Bolsón fue sede del Campeonato binacional de judo con más de 55 competidores que llegaron desde distintos puntos de la región.





A pesar del clima y lo difícil de la transitabilidad de las rutas varias fueron las delegaciones que llegaron desde distintos puntos de la región, tal es así como que el club El Progreso de General Roca para participar de este torneo este campeonato binacional de judo estilo Ne Wasa, sobre el particular el organizador Alejandro Nicora explicó: “en el judo tenemos los torneos convencionales que se comienza de pie y depende de la técnica que vos apliques podés continuar en el piso, en este caso como nosotros tenemos un tatami que no es acorde como para hacer una lucha de pie, decidimos, que se hace a nivel nacional también, hacer torneo de Ne Wasa, que son las técnicas en el suelo. Los chicos están continuamente de rodilla, no hay proyección lo que ahí sí es una retención es decir mantener al amigo, al compañero de espalda 20 segundos”, explicó el sensei.









Medio centenar de inscritos

Más adelante Nicora se refirió a la cantidad de participantes y a las vicisitudes del clima y la economía, “gracias a dios tuvimos más de 50 inscriptos, el tiempo nos jugó en contra y la situación económica también es muy difícil, lo que nosotros vivimos en carne propia es muy difícil poder transportarse ya que estás hablando de millones de pesos para una combi y tenés después el costo del torneo, tenés el costo de la estadía, del almuerzo, de toda la comida, una logística muy grande es entendible”, explico.





La actualidad

Sobre la actualidad que está viviendo el deporte a nivel nacional y provincial el sensei hizo hincapié en que hay un muy buen semillero, “si tomamos de referencia la Peque Pareto, estamos muy abajo, porque no surgió nadie todavía, no desde ese nivel. Pero hemos ido a torneos, por ejemplo de Viedma y había más de 200 inscriptos, hay un buen semillero, rio negro tiene muy buenos judocas”, aseguro.









Lo que se viene

Finalmente Nicora se refirió al futuro cercano que tiene que ver el mes próximo con los juegos de la Araucanía y ya sobre fin de año el nacional en la provincia de Jujuy, “ se viene el nacional en Jujuy, en diciembre y la Araucanía ahora los primeros días de noviembre”.

Sobre la delegación judoca de chile Alejandro fue cauteloso y significó que son muy buenos pero los rionegrinos son excelentes, “los chilenos ásperos, pero nosotros tenemos buen equipo, la verdad que río negro tiene buen equipo”, aseguro.





Personaje adorable

Sin lugar a dudas entre la nutrida concentración de deportistas se destacó un niño de tan solo 6 años de edad oriundo de El Bolsón, se llama Felipe Londra y en diálogo con noticias del Bolsón confirmó que le cuesta aún un poco la técnica de la distracción y derribar al rival y está trabajando en eso.













Resultados

Categoría senior 1ro Martín Buldain

2do Julián Oro

3ro Facundo Sandoval

3ro Mateo Aspee

1ro Julián Bravo

2do Luca Albani

1ro Tomás Palacini

2do Mateo Aspee

3ro Inti Ceroleni

1ra Ayelén De amigues

2da Xiomara Merino

1ro Agustín Ronchi

2do Santiago Lucero

1ro Renzo Mengón

2do Inti Ceroleni

1ro Jonathan Sotto

2do Federico Bertone

Senior -90kg

1ra Manuela Iglesias

2da Grazziana Salmoiraghi