Devastador incendio en Lago Puelo: dueños denuncian que fue tras un intento de robo

Un incendio de grandes dimensiones arrasó por completo una vivienda en el barrio Maderera de Lago Puelo, en la madrugada de este martes. Los propietarios aseguran que el fuego fue provocado tras un intento de robo fallido.





El incidente ocurrió poco después de la medianoche. Según el informe de los Bomberos Voluntarios de la localidad, "alrededor de las 00:20 horas se recibió un llamado de la policía informando sobre un incendio en el sector de Maderera. Al llegar las unidades al lugar, se encontraron con una vivienda totalmente consumida por las llamas". A pesar de los esfuerzos de los bomberos, la estructura quedó reducida a cenizas.





En la mañana del martes, el propietario de la casa realizó un descargo en su cuenta de Facebook, donde expresó su dolor y frustración: "Así quedó nuestra casa en Pago Puelo, barrio Maderera… Intento de robo y como no pudieron llevarse nada, la prendieron fuego. No fue una falla eléctrica ya que no contábamos con electricidad en el lugar. La tristeza es enorme".





El vecino también denunció la falta de acción por parte de las autoridades, afirmando que había realizado cinco denuncias previas por robos en la misma propiedad, durante las cuales se llevaron desde materiales de construcción hasta objetos personales. Además, señaló que la zona ha sido víctima de múltiples robos en las últimas semanas, lo que ha generado un sentimiento de inseguridad entre los residentes del barrio.





En su publicación, el dueño de la vivienda destacó: "Fiscales que no movieron un dedo… visitas al intendente que tampoco se solidarizó cuando el reclamo era por favor pongan una luz aunque sea en la calle. Ya no podemos vivir, la maldad es inmensa y desmedida. Tenemos dos hijas, nos dejaron sin hogar, un hogar hecho con muchísimo esfuerzo y amor… un sueño hecho cenizas".