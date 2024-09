El Bolsón buscan crear un consejo consultivo local de seguridad Vial

La iniciativa surge luego de la reunión mantenida por parte del presidente del concejo deliberante Agustín Guasco con referentes del grupo JEN Enrique y Cristina Schott, con la idea de generar un espacio que sea consultivo y trabaje de cara al futuro para concientizar sobre el peligro del alcohol al volante, “no se trata de hablar de prohibición,si nosotros estamos decididos a ir a comprar una botella de vino la vamos a comprar, simplemente tenemos que adecuar en qué lugar lo tomamos o en qué momento lo tomamos”, explicó Guasco.





Noticias del Bolsón dialogó esta mañana con el presidente del concejo deliberante Agustín Guasco y en la semana pasada recibió a Enrique y Cristina Schott, integrantes del grupo JEN y avanzaron en la creación de un consejo consultivo. Pero con una mirada mucho más profunda sobre el consumo de alcohol y de adicciones al momento de conducir un vehículo, “realmente siempre es un placer recibir a Cristina y Enrique, realmente ellos ese trabajo mancomunado que hacen de de convertir ese dolor en amor, que es a la fuerza que nos transmite a todos, con ellos venimos trabajando hace mucho tiempo desde que estábamos en la secretaría de gobierno, ellos con el consejo anterior, con este consejo o sea están muy identificados con El Bolsón y vienen haciendo un trabajo importantísimo en nación tratando de llevar la ley de alcohol cero al volante en todo el país, en todo el territorio, generando concientización en todos los sentidos y buscando herramientas”, explico.





Seguidamente Guasco detalló que el sentido de la lucha del grupo JEN, es buscar herramientas para la concientización de estos hechos, de lo que puede generar el alcohol al volante o también las adicciones, “vinieron con una propuesta de hacer tipo una mesa de gestión como es las 6 de septiembre, que en su momento Silvia Paz que estaba también trabajando con eso, algo parecido también a lo que es justicia comarca, es poder expresar ese dolor en amor y transformarlo en acciones que nos generen un cambio de actitudes”.









Una enseñanza: “convertir la obligación en responsabilidad”

Así mismo el concejal explicó que recibe muchas enseñanzas de Enrique y Cristina, “lo digo desde el corazón, porque me enseñan, y creo que las personas que ocupamos estos lugares también tenemos que estar a la altura de las circunstancias y tenemos que modificar un concepto que así lo veo yo, que es convertir la obligación en responsabilidad. O sea que las acciones que tomamos, sean responsabilidad nuestra de cada uno y lo sintamos como una responsabilidad y no como una obligación. Porque la imposición es lo que genera el rechazo, esa barrera entre lo que quiero hacer y lo que no me permiten. Entonces si yo convierto esa obligación en responsabilidad, que esa responsabilidad se genera con acciones de concientización en las escuelas, en los chicos, cómo se hizo en algún momento con el cinturón de seguridad donde hoy mis hijos me enseñan a utilizar el cinturón de seguridad, porque mis padres o mis abuelos no fueron de la de la conducta del cinturón de seguridad y eso se fue modificando y hoy mis hijos así como me dicen papá ponete el cinturón de seguridad, también te dicen hoy le toca manejar a mamá o le toca manejar a fulanito porque hoy fuiste al cumpleaños y te tocó tomar a vos. Esa es la conducta que nos generan responsabilidades y no obligaciones”, manifestó Guasco.





Sobre el proyecto

Más adelante el presidente del concejo explicó que se está hablando de un proyecto que se presentó como una mesa de gestión, que después se puede convertir en un consejo consultivo o en lo que fuera, “el tema es trabajarlo, el compromiso que tenemos hoy desde el concejo, con los concejales que estuvimos presentes y que realmente tenemos el acompañamiento, porque es un sentimiento, una responsabilidad y una obligación nuestra dar respuesta, tenemos que hacerlo, lo tenemos que hacer por la comunidad pensando en cuántas familias se salvan por estas cuestiones, cuánto podemos evitar, cuánto accidente se puede prevenir, o sea porque nosotros el carro va para adelante siempre lo empujamos pero si tomamos alcohol y manejamos ese carro lo empujamos cada vez más rápido o con más posibilidades de desbarrancar, el tema es generar concientización y herramientas para las mismas, creo que esto puede ser muy positivo nosotros lo vemos positivo lo vemos viable”, aseguró.





No se trata de prohibir

Finalmente Agustín Guasco explicó que la idea que se baraja sobre este consejo consultivo es la de generar conciencia y conocimiento en ningún momento se habla de prohibir el alcohol, “ellos presentaron un proyecto de acuerdo a lo que vienen trabajando, porque vienen haciendo un trabajo en nación importantísimo, no solamente con el alcohol cero al volante, sino también están trabajando con el tema del etiquetado en las botellas, son cuestiones que tienen que trascender la idiosincrasia. Entonces cuando trascendemos esa idiosincrasia que son los usos y costumbres que nosotros lo hacemos cotidiano es ahí donde nosotros tenemos que tratar de explicar de que no es una obligación, si no esa responsabilidad de cada uno, no nos va a afectar. Si nosotros estamos decididos a ir a comprar una botella de vino, la vamos a comprar, simplemente tenemos que adecuar en qué lugar lo tomamos o en qué momento lo tomamos, es así. Entonces no es una prohibición, es adecuarnos en esto como un montón de cosas”, destacó el presidente del concejo deliberante de El Bolsón.