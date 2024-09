El Bolsón es la cuarta ciudad de la provincia de Río negro con más denuncias por violencia de género

Los procesos sobre violencia representan el 60 por ciento de todas las causas del fuero de Familia, dentro de ese panorama en la localidad de El Bolsón durante el 2023 se reportaron 328 denuncias poniéndola entre las ciudades con mayor cantidad de denuncias. En lo que va del 2024 ya son más de 250 denuncias radicadas, “hay una cultura social que valida que cuando hay violencia familiar se denuncia y esto es bueno. Entonces en ese punto creo que la cantidad creciente de denuncias hasta este momento ha sido un signo positivo”, así lo confirmó el juez de paz Marcelo Muscillo.









En lo que va del año, el fuero de Familia y los juzgados de Paz de Río Negro contabilizaron 9.081 denuncias por violencia familiar y de género. El número representa 975 causas menos que el año pasado.





Según el último informe del Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ) los procesos sobre violencia representan el 60 por ciento de todas las causas del fuero de Familia. El resto de los expedientes tratan principalmente sobre alimentos, divorcios, régimen de comunicación, amparos, filiación y otro tipo de acciones. Las estadísticas corresponden al primer semestre de 2024. En relación al mismo periodo del año pasado, hubo casi mil denuncias por violencia menos.









El fuero de Familia se compone por 16 organismos entre juzgados, juzgados multifueros y unidades procesales. Allí se registraron 5.795 denuncias por violencia este primer semestre. En los 49 juzgados de Paz hubo 3.284 denuncias. En total, acumulan 9.081, mientras que en el primer semestre de 2023 se contabilizaron 10.038 expedientes.









El corredor del Alto Valle que incluye los organismos de Cipolletti, Roca y Villa Regina concentran el 57 por ciento de los trámites por violencia en toda la provincia.









El Bolsón entre los juzgados de Paz con más denuncias

En tal sentido noticias del Bolsón diálogo con el juez de paz Marcelo Muscillo quién explicó, “efectivamente es más o menos el promedio anual de denuncias de violencia familiar, desde que yo estoy acá hace 11 años venimos registrando en algunos años un poquito menos un poquito más pero el promedio es de un caso por día”.













Seguidamente el juez de pase confirmó que son valores que aún este año se están manteniendo, “Hubo algún año por ahí un poco más agitado, no encuentro un patrón en eso, una razón que podría decir qué fue lo que sucedió este año, pero igual los años bajos son dramáticos. Digamos este año 2023 con 328 denuncias, da un poquito menos de una por día, teniendo en cuenta la población de El Bolsón, no solamente la población sino la cantidad de familias que no es la cantidad el número de personas, este número es muy grave, es muy grave”, recalcó Muscillo.









2024

En relación al año que estamos cursando el juez de paz explicó: “ al tercer trimestre hay 240 y pico denuncias, o sea, uno hace una proyección estadística, no nos podemos adivinar el futuro pero para este año también tendremos unas 330 a 350 denuncias”.









¿Es bueno o es malo que haya más denuncias?

Cabe destacar que este número si bien asusta y es preocupante también muestra la confianza que tienen la persona en el sistema judicial al momento de denunciar una situación de violencia que está viviendo, “ese es un gran tema porque precisamente venimos de la historia de un poco más de largo plazo de algunas décadas para atrás, uno por ejemplo mira los libros del juzgado de paz hacia atrás y te encontrás en el año dos, tres, cuatro denuncias y no era que no había violencia a pesar de la baja cantidad de denuncias, en contrapartida ahora se reciben más denuncias como resultado de políticas públicas que efectivamente están ocurriendo”, explicó el juez de paz.

Además agregó que siempre tenemos que ver tanto lo malo de la situación como lo bueno que se ha hecho y realmente que pasamos de ponerle 10 denuncias por año a 300 y pico denuncias, “por esto como decía hay todo un sistema institucional y una cultura social que valida que cuando hay violencia familiar se denuncia y esto es bueno. Entonces en ese punto creo que la cantidad de creciente de denuncias hasta este momento ha sido un signo positivo”.









“Estamos frente a un problema social gravísimo”

Finalmente el juez de paz confirmó que si bien es una buena noticia el hecho que la gente se anime a denunciar esto no tapa la cruda realidad que se vive como sociedad, “Coincido en lo que vos decís, pero el hecho de que la gente puede denunciar no tapa la horrible noticia de que tenemos 328 familias estalladas a lo largo del año, es mucho, mucho, mucho. Que en lo que va del 2024 tengamos 250 familias estalladas por la violencia, es mucho. Estamos frente a un problema social gravísimo”, aseguró.





Los números en toda la provincia

Los juzgados de Paz de Cinco Saltos (506), Fernández Oro (416), San Antonio (385) y El Bolsón (328 denuncias) son los que registran la mayor cantidad de casos. Le siguen Catriel (202) y Choele Choel (130 denuncias).









En función del crecimiento de los casos de violencia, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) adoptó como política pública el fortalecimiento del fuero con más jueces y secretarías y con la sanción de un código procesal propio. También se modificó el modelo de organización a través de oficinas judiciales que ahora concentran toda la actividad administrativa y se sancionaron protocolos y normas acordadas.