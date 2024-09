Fiestas patrias chilenas

Como cada 18 de septiembre la colectividad chilena de la comarca andina se dio cita en la plazoleta República de Chile ubicada en el centro de El Bolsón. En la oportunidad noticiasdelbolson dialogó con Alfonso Díaz barría y Silvia Vallejos quienes fueron los organizadores del evento y comentaron sobre los 214 años de Independencia que celebra la hermana República de Chile y las tradiciones que se suceden para estos días.









Cerca del mediodía Se llevó adelante el tradicional acto por la independencia de Chile en la oportunidad dialogamos con Alfonso Díaz barría y su esposa Silvia vallejos referentes de la comunidad chilena en El Bolsón quienes se refirieron a qué significa el 18 de septiembre para ellos, “Estamos muy felices, a pesar que estamos tan lejos. Pero igualmente acá en el corazoncito está Chile, estamos siempre con la televisión mirando Chile que ya empezó el viernes, tienen toda esta semana y nosotros no podemos ser menos, aparte como yo le decía al cónsul, que me había invitado Bariloche por el acto de la cancillería y le dije no porque mi responsabilidad hasta acá con los vecinos de El Bolsón, con mis hermanos Argentinos que nos han abierto las puertas y estoy muy agradecido, muy agradecido”, enfatizó el popular roto chileno.













A su tiempo Silvia vallejos comentó que se festejan los 214 años de independencia, “vamos a festejar con el acto patrio y una sorpresita que va a venir, alguna cueca o algo rico para comer y como siempre se dice, “en casa de chileno si no hay pisco y cueca, no es casa de chileno”, aseguró.





Pimiento al intendente

En otro párrafo Alfonso Díaz Barría se refirió al a la participación activa que tiene cada año el intendente Bruno Pogliano en las celebraciones chilenas, “lo primero que conseguí es la chicha en cacho, fíjate que ya por lo menos ya hace 8 años Que el intendente baila la cueca, ya para cuando termine su mandato va a aprender a bailarla bien, pero la verdad que yo le agradezco porque el gesto que está haciendo, que no sepa bailar igual participar con mucho respeto hacia nosotros es muy valorable, sí es muy valorable”, resaltó.





Mensaje

Sobre qué mensaje le daría a sus compatriotas Silvia les deseo Paz, “Que tengan mucha paz en este día, lo primero que miren hacia arriba que existe un Dios grande y poderoso. Y eso es lo que tiene que ver toda la gente, y empiecen a buscar la paz”.





Críticas

A su tiempo Alfonso se refirió a aquellos compatriotas chilenos que lo critican en su accionar y los invitó a sumarse Y ser un poco más Unidos, “ yo puedo tener errores soy humano a ustedes a los que me critican háganlo ustedes, y me sacan un peso encima. Pero no lo hacen, no importa, ellos tendrán sus razones pero que sean más unidos demostremos porque somos chilenos, acá y en la queralaquí pues, yo te digo sinceramente los hermanos argentinos comparten mejor que los compatriotas, no por ofender a nadie, por eso estamos muy agradecidos con los argentinos.





Almuerzo chileno

Finalmente y al consultarle a la pareja que se almuerza en un hogar chileno para un 18 de septiembre Alfonso aseguró que se empieza con una empanada bien picante y luego se le suma la ya tradicional la sopaipilla con pebre, “además tengo un vinito chileno, pero primero empezamos con el pisco sour y como postre el mote con huesillo”.