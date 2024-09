Finalmente Saúl Zúñiga tiene sus audífonos

Luego de casi 3 años de espera y de varios recursos de amparos presentados, la obra social y pros junto a la mutuales mutual de hipoacúsicos hicieron entrega de los audífonos que Saúl tanto necesitaba para poder realizar una vida medianamente digna, esto ocurrió ayer martes en San Carlos de Bariloche y esta mañana noticias del Bolsón dialogó con Ana y con Mariel hijas de Saúl Zúñiga quiénes nos contaron la alegría que embarga a toda la familia.





“Recibí un mensajito de la fonoaudióloga de Bariloche que me decía que vaya el martes que ya recibiamos los audífonos”, nos contó Mariel muy alegre por la noticia.













Haciendo un poco de historia la joven recordó: “Papá tiene 80 años, hace dos años y medio que empezamos con este tema de los audífonos, perdió la audición y hoy por hoy ya no escucha nada. Llegamos al recurso de amparo, un montón de papeles porque Ipross no nos quería entregar los audífonos, era como que nos había frenado dos años y medio y mi papá cada vez ya estaba con un problema que se agudizaba, estaba haciendo cosas que nos daba un poco de miedo. Hablé con la fonoaudióloga y me dijo que esto cada vez va a ser peor, en el sentido de que ya no está escuchando nada”, contó muy angustiada la hija de Don Saúl.





La alegría no tiene fin

Más adelante Ana otra de las hijas de Saúl Zúñiga nos contó Cómo fue el momento de ver que su papá podía volver a escuchar lo notaron en su mirada y en la sorpresa que esta reflejaba al darse cuenta que entendía lo que las personas decían, “La noticia fue emocionante para nosotras porque, por más que nosotros le poníamos ganas y hacíamos lo posible para poder pedir recursos de Amparo e ir a defensoría por ahí también volver a hacer papeles y era bastante intenso”.

“La noticia fue como que no la esperábamos, sinceramente que saliera así tan rápido digamos en el sentido de que para nosotros eran otros plazos, ya eran muchos años esperar y verlo que su situación empeoraba ya era re triste así que entre lágrimas de emoción y de esto de también el cansancio que llevamos como familia y el verlo que lo necesitaba, porque necesitamos comunicarnos con él que es algo indispensable para cualquier persona”, relato Ana.









Finalmente cuando les hicieron las pruebas pertinentes Saúl volvió a escuchar y esto nos contaba en sus hijas, “la verdad que ayer el escucharlo, que pueda escuchar a la fonoaudióloga, las preguntas, la verdad que fue emocionante y como esto la verdad que para él es indispensable así que bueno tenerlo ya es un montón”.