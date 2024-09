Milagro en el cerro López: desgarrador testimonio en primera persona de Augusto el turista que estuvo enterrado más de 10 horas en la nieve

Noticias del Bolsón accedió a los audios grabados por el sistema de emergencia de la provincia río negro 911 cuando Augusto, el turista cordobés que sufrió la avalancha pasada a las 18 horas de la tarde del miércoles logró comunicarse primeramente con los equipos de emergencia de Viedma y luego la llamada fue transferida hacia San Carlos de Bariloche. Finalmente cerca de las 7 de la mañana 13 horas después de la avalancha Augusto fue rescatado.









Siendo las 02:53, se comunica el señor Agusto, se transfiere el llamado al despacho Bariloche, allí el turista informa que estaría en el Cerro López en cara derecha del refugio, informó que le cayó una avalancha hace 4 horas aproximadamente y solicita ayuda. Puso una bandera en el lugar, está debajo de la nieve, se mantiene en línea telefónica.













Con estos datos se informa a la U55º, se notifica protección Civil quien dará aviso al personal del Club Andino y al personal de Bomberos.

En tanto Augusto manifiesta que tiene inmovilizado los miembros inferiores, tiene manchas negras en las manos, respira a través de un agujero y puso la sonda y una funda brillante marcando el lugar, además manifiesta que no llama de su celular sino del celular de su amiga, no sabe el numero porque estaría bloqueado solo puede llamar al 91.

Además, el turista explicó que se encontraba en la canaleta al lado de una formación rocosa con los Ski trabados, podía respirar y mover la cabeza. Con esta información se comunica al personal de rescate a quien se le brindan los datos, el mismo solicita que se le intente enviar la ubicación por WhastApp, se le consulta al masculino quien manifiesta no tener la clave del teléfono y no se le puede cortar la comunicación dado que no tiene señal solo puedo llamar al 911.













Mientras ya se trabajaba en el rescate se le solicitó al joven que con palabras de forma pausada indique su ubicación a fines de ser grabado y enviárselo vía WhatsApp al personal de comisión de auxilio del club andino, y al personal de Protección Civil, a quienes se les brindó todos los datos recabados.

El llamado se mantuvo en línea una hora y 45 minutos hasta que se le terminó la batería, siendo las 05.35.









Finalmente siendo las 07:51 al ser consultado el personal de Protección Civil informan que dieron con la persona, se encuentran bajando a base donde aguarda ambulancia y se espera el arribo de un helicóptero desde San Martín de los Andes. la persona se encuentra consciente manifestando no sentir los miembros.