Pasajeros intentaron agredir a un chofer de la empresa La Golondrina

En un comunicado realizado a través de las redes sociales la empresa de transporte La Golondrina confirmó la presentación de una denuncia policial contra unos pasajeros que intentaron agredir al chofer de la unidad en virtud de esto según destaca el comunicado debieron debió interceder personal policial. Sí lograron agredir a otro pasajero y rompieron el parabrisas de la unidad.





Según dejó plasmado en la denuncia policial el chofer de la unidad se vio amedrentado por un grupo de jóvenes que subieron al micro y uno de ellos concretamente lo increpó diciéndole que acelerara el recorrido porque tenía que ir al baño.





La denuncia fue presentada en la comisaría de Lago Puelo el sábado 8 de septiembre a las 22:30 horas según relata la misma el chofer de la unidad denunció que el día de la fecha siendo las 21:44 hs en circunstancias en que venía realizando mi recorrido nocturno en el colectivo perteneciente a TRANSPORTE LAS GOLONDRINAS, desde la localidad de El Bolsón a la localidad de Lago Puelo, con más de la mitad del colectivo lleno. Dicho recorrido se realiza por Ruta Provincial N° 16. Llegando a la altura del puente de golondrinas, antes de llegar a la intersección de ISLA NORTE, (denominado acceso a Pasarela.).

Dentro de los pasajeros venían un grupo de personas que suben todos juntos entre ellos mujeres, varones,menores y mayores. De ese grupo uno de ellos más precisamente uno de contextura delgada, alto el cual vestía una campera de color clarita con un pantalón de color negro.

En su relato el chofer explica: “Se acerca a la puerta de ingreso la de adelante y me dice en forma prepotente "vos venís a 60? a lo que le conteste que sí. Seguidamente me dice de la misma forma prepotente, “Bueno apúrate porque me estoy meando", en primera instancia pensé que era un chiste pero él se me abalanzó como prepoteandome y molesto todo el tiempo. En virtud de ello y al ver que no se trataba de un chiste, me estacione y me levanté del asiento para solicitarle que se baje por la parte trasera del micro. En ese momento se acerca una chica de campera negra que andaba con él y le pide que se calme y que bajaran todos por atrás, el joven de campera clarita se molesta aún más y se me abalanzó como queriéndome pegar”.

“En ese momento como de pasajero venía un empleado policial, el trata de calmarlo, para que no se acerque al lado mio. Comienzan a hacercarse otras personas entre ellos un segundo joven de campera negra y pantalón negro y comienzan a gritarle al policía y a querer pegarle. Ante esta situación un pasajero al cual reconozco como ….. pero solo sé que se baja todos los días en el mismo lugar, se paró y quiso calmarlos, pero lo empujaron y quedó sentado otra vez en el asiento”, relató el chofer del micro.









Seguidamente el trabajador del volante agrega en su denuncia policial realizada el mismo domingo pasada a las 22:30 horas que este grupo de jóvenes y las mujeres comenzaron a golpearlo desde el asiento de atrás en la cara y la cabeza. “Ellos venían sentados en la mitad del colectivo a mi derecha y el señor golpeado venía un asiento delante de ellos.

Después que el empleado policial los arrea hacia la parte trasera del micro, ellos se terminan bajando de la mala manera, enojados y a los gritos hacia el personal policial”.

“La puerta quedó abierta y varios pasajeros comenzaron a descender, momento este en el cual escuchó un fuerte estallido en el parabrisas del colectivo del lado derecho y se lo ve al muchacho de campera clarita que estaba frente al colectivo y luego del estallido fuerte el sale corriendo junto con el otro masculino que vestía campera clarita y la mujeres se quedaron a metros del colectivo donde arranca el callejón denominado puente La Golondrina”.

“Pasados unos minutos y a estas alturas yo a fuera del colectivo con el empleado policial que llamó a la policía para avisar lo sucedido, es que llega el móvil policial que era un auto y le brinda los datos de los jóvenes que se había retira del lugar corriendo en dirección al callejón, que eso lo vimos todos”, detalló el chofer.

Finalmente el chofer confirmó que se trata de un grupo de jóvenes que habitualmente toman el colectivo para llegar a su domicilio, de igual manera explicó que el que interactuó con él se encontraba nervioso y actuaba de una manera muy rara muy alterado aseguró El chofer.





Allí no terminó todo

Aunque pareciera ser que con el accionar policial y el grupo ya retirado lugar habría terminado la situación el chofer explicó que una vez estando en la dependencia policial fue abordado por dos personas, “una señora robusta de campera de color rosada y negra quien me señalaba con el dedo y un señor también robusto con campera deportiva de color azul quien al acercarse me dice TANTO TE COSTABA ABRIR LA PUERTA?, nada más”, recriminándole de alguna manera que todo lo sucedido era culpa del chofer de la unidad por no permitir que el pasajero descienda por la puerta delantera.