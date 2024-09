Vecinos de toda la región reclaman por conexiones al gas natural

Aseguran que en toda la región son más de 15000 personas afectadas por la no concreción de las obras en la provincia del Chubut. Los vecinos se nuclearon afuera de las oficinas de Camuzzi de las localidades de El Bolsón y San Carlos de Bariloche. Algunas familias gastan hasta 10 garrafas por mes y dos chatadas de leña con un costo que ronda los $200,000 mensuales para poder calefaccionarse y cocinar.









De manera conjunta esta mañana vecinos de San Carlos de Bariloche y El Bolsón se pronunciaron afuera de las oficinas de Camuzzi reclamando respuestas ante la falta de conexiones domiciliarias de gas natural, “Estamos reclamando que Camuzzi complete las obras para poder tener el suministro de gas. Ya en el barrio nuestro en la calle diagonal Sur tenemos la red troncal y tenemos todas las instalaciones domiciliarias, presentamos el proyecto en el año 21 y todavía no tenemos ningún tipo de respuesta”, explicó Marta Gómez vecina del barrio Esperanza.

Seguidamente la mujer explicó que desde la empresa transportadora de gas les dicen que faltan que los gobernadores de Río Negro, Chubut y Neuquén paguen la parte que se habían comprometido ante la empresa Camuzzi para poder que se termine la obra.













15,000 personas afectadas

Con todo, la vecina confirmó que la misma manifestación se realizó en simultáneo en varias localidades, “Sí, en este momento también en Bariloche se está haciendo una movida a Camuzzi e iban a marchar por el centro cívico al concejo deliberante porque somos aproximadamente 15,000 vecinos en toda la Cordillera que estamos en esta situación”.





Además la vecina aseguró que ya llegaron los compresores a gobernador Costa en el mes de marzo aproximadamente, “incluso yo pasé por ahí y de Camuzzi me mostraron los compresores, pero falta que los gobernadores puedan concretar el pago”.













Sin respuestas

Además, Alejandra otra vecina dialogó con noticias de buzón y confirmó que entregaron una nota a los referentes de la empresa en la localidad de El Bolsón pero no tuvieron ninguna respuesta, “los vecinos estamos esperando, venimos a buscar una respuesta favorable a la nota que presentamos y nos acaban de avisar que no tienen las respuestas, que no nos pueden dar una respuesta. Así que no vamos a ser atendidos, dice que la empresa no le permite dar información”.

“Es raro que no nos puedan dar una información que la empresa no le permita dar información”, remarcó la vecina.





Gastos insolventables

sobre cómo se calefaccionan y cocinan le preguntamos a Alejandra y la vecina nos brindó números que son alarmantes, “la garrafa de gas sale $16,000 yo tengo una cocinita de garrafa, cada tres días la tengo que cambiar, en mi casa hay un bebé imagínate que frío no puede pasar, la leña está entre $40,000 a $50,000 la chatada y te dura una semana”.

Por lo que se desprende que en 30 días que tiene el mes, Alejandra gasta un promedio de 10 garrafas con un costo de $160,000 a esto hay que sumarle la leña, que siendo ahorrativo gastaría unos $80,000 mensuales siendo un total de $240,000 por mes para poder calefaccionarse y cocinar.