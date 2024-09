El delegado de Vialidad Ríonegrina de El Bolsón fue convocado por intendentes de la región

Así lo confirmó el delegado regional Enrique Ibarra quien mantuvo reuniones con los intendentes de El Bolsón Bruno Pogliano y de El Maitén Oscar Currilen quienes le manifestaron algunos requerimientos que serán elevados para la consideración del gobierno provincial, a fin de avanzar en el mantenimiento de las rutas de la región. De igual manera sostuvo que la prioridad de vialidad es trabajar sobre la red vial provincial.





Sobre los trabajos proyectados primeramente con la ruta provincial número 6 Ibarra explicó: “la realidad es que nosotros tenemos a cargo la ruta 6 que justamente también limita con la provincia del Chubut y con la localidad de El Maitén, con Currilen mantenemos una buena relación institucional pero también afectuosa, nos conocemos hace mucho y ha sido una de las personas ha acompañado a mi padre en su gestión, ha sido un buen compañero cuando fueron intendentes juntos así que fue un encuentro la verdad muy grato para mí en lo personal y después abordamos distintas cuestiones que tienen que ver con la ruta”.









Buen estado

Seguidamente el delegado de vialidad rionegrina destacó que el propio intendente Currilen hizo mención al buen estado de mantenimiento que se observa en el último tiempo sobre esta ruta fundamental para la conectividad, “él destaca el buen mantenimiento que tiene la ruta, sobre todo por el uso que le da la población de El Maitén para venir a El Bolsón o para ir de El Bolsón a El Maitén. Entonces tenemos ahí dos equipos que están trabajando permanentemente, de hecho sufrimos una rotura el día lunes de un equipo muy tarde y Corcho se puso a disposición y nos acompañó nos puso una retroexcavadora para poder sacar el motor de la motoniveladora y en tiempo récord pudimos recuperarla y volvió a estar operativa a partir del día viernes”.





Ruta turística

En otro párrafo Ibarra se refirió a la intención que tiene el intendente de la capital Nacional del tren a vapor de solicitarle a la provincia de Río Negro la posibilidad de colocar cartelería turística afín de que todo el tránsito que llega desde Bariloche a la comarca andina sepa que por allí también puede acceder a El Maitén, “en principio la responsabilidad de la ruta 6 respecto de todo lo que tiene que ver con su conservación y entre ellos todas las señalética, toda la cartelería Vial, está a cargo de vialidad ríonegrina, después obviamente la provincia de Río Negro puede trabajar sin ningún permiso y obviamente haciendo los informes pertinentes con cartelería turística. Lo que solicita el intendente de El Maitén y que lo hizo a través de una nota que acabo de elevar a la jefatura de vialidad del presidente Raúl Grund, es que exista la posibilidad de poner algún cartel que los turistas puedan de alguna manera entrar en el empalme de ruta 40 y cuesta del ternero”.

“La realidad es que mucha gente desconoce que ese camino te lleva a esa localidad, pero eso ya es una cuestión que tiene que resolver el presidente de vialidad rionegrina con el ministro de turismo de la provincia y con el ministro de Obras Públicas, recién a partir de que se resuelva estaremos dándole una respuesta y entiendo yo que a la brevedad, porque la idea debe estar sujeta también a que próximamente ya viene la temporada estival”.





Trabajos en Mallín Ahogado





Más adelante Ibarra se refirió a la reunión mantenida también con el intendente de El Bolsón contador Bruno Pogliano sobre trabajos de mantenimiento en arterias que si bien son municipales podría realizarlas vialidad rionegrina, “hablamos con el intendente Bruno Pogliano que me convocó a una reunión, sobre la ayuda que podemos brindar, la realidad es que desde vialidad rionegrina acompañamos cuando se puede y cuando tenemos la autorización de la presidencia, acompañamos para realizar algún mejoramiento vial”.





Sobre los trabajos a realizar el delegado explicó: “la idea del intendente es trabajar sobre el acceso a cascada escondida, empalme con la ruta 86 de pavimento, donde debe haber no menos de 15 a 20 familias que viven ahí, que tienen sus chacras, que tienen sus emprendimientos tanto productivos como turísticos y que se le suma después todo el tránsito que se genera en el verano, desde diciembre hasta semana santa mucho flujo turístico y la realidad es que esa arteria no está en condiciones, hay que hacer un trabajo de limpieza de banquina, ensanche de calzada, colocación de cartelería no solamente Vial sino también turística”.

Con todo, aclaró que y ese camino es municipal, la responsabilidad es del municipio, “en esta impronta que tiene la presidencia y que tienen los distintos municipios que acompañan al gobernador Weretilneck es ir mejorando en tanto en cuanto nosotros podamos, dispongamos de los equipos y me parece que más allá de lo turístico colabora mucho con los distintos pobladores que viven ahí. La realidad es que hay en ese trayecto de 3 km muchos frentistas, son todos propietarios entonces hay que empezar a trabajar en conjunto el municipio con vialidad, si es que puede aportar y tiene la autorización siempre de la provincia”.





Compromiso de los vecinos

Finalmente Ibarra detalló que si se puede lograr esta reparación integral de la mencionada arteria los vecinos también tendrán que hacer lo suyo: “después el vecino, el propietario tiene que cumplir con la parte que le corresponde, ¿Cuál es?, si tenés 50, 100 metros de frente tenés que mantener tu vereda, tenés que mantener limpio, sacar la mosqueta, sacar la retama, para que después se pueda hacer realmente bien el trabajo Vial, que no solamente contempla en ripiado, cartelería y ensanche, sino también una limpieza de banquina que pueda generar una cuneta para que después obviamente exista un desagüe cuando llueve mucho”, explicó el delegado de vialidad Ríonegrina.