AFCA: un árbitro fue golpeado por un jugador de fútbol y terminó internado.

El hecho ocurrió durante un partido que se desarrolló durante el fin de semana perteneciente a la asociación de fútbol de la comarca andina, allí uno de los jugadores ofuscado con el árbitro arremetió contra el mismo y terminó golpeándolo salvajemente. El árbitro terminó internado en Lago Puelo y con pronóstico de derivación a la localidad de Esquel. El jugador fue expulsado de por vida de la liga y se espera que otras ligas comarcales tomen la misma determinación.









Esta mañana el presidente de la asociación de fútbol de la comarca andina AFCA Marcelo Zucotti se refirió a la violenta agresión que sufrió un árbitro el pasado domingo, “el pasado domingo lamentablemente dentro del campo de juego hubo una situación que no tiene que pasar hubo una agresión hace un árbitro por parte de un jugador del club Arrayanes”, explicó el presidente de la liga.

Rápidamente agregó que el jugador con la camiseta número 8 agredió físicamente al árbitro el cual tuvo que ser hospitalizado, “cabe remarcar también el club del jugador implicado se puso a disposición siempre, lo trasladaron al hospital, es de Lago Puelo el árbitro, se descompensó en esa ciudad y tuvo que ir al hospital de Lago Puelo, estaba por ser trasladado a Esquel y por suerte no fue necesario ya que respondió bien al tratamiento, pero lamentablemente estamos hablando de una agresión muy feroz”.





No es lo que buscamos

Sobre el estado de salud del árbitro Zucotti confirmó que el mismo estuvo con suero en observación varias horas, “la verdad que estábamos todos preocupados, todos los clubes, el club implicado y todos los que formamos parte de la liga. Lamentablemente había un montón de familias, chicos esperando para jugar, otros clubes, no es una linda imagen la que se vio, no es lo que buscamos como liga, por suerte estos hechos no pasan a menudo y cuando pasan hay que actuar como se debe, son hechos que no tienen que ver con el deporte, tienen que ver más con la violencia y que no tienen que pasar en un campo de juego, vamos a jugar al fútbol nada más”, aseguró el dirigente.









Acción penal y sanción deportiva

En otro párrafo se le consultó al dirigente de la liga sobre cuál fue la determinación que tomó la misma sobre el agresor a lo que explicó que hay dos vías que se desprenden primeramente la legal ante la justicia y luego la parte deportiva, “en lo que es por parte legal, fuimos a la comisaría a realizar la denuncia correspondiente, los clubes que estaban salieron de testigo con las declaraciones sobre la agresión. Por la parte de la liga se tomó la decisión de declarar a la persona no grata, que no vuelva a participar dentro de la liga en un equipo de fútbol y que tampoco sea espectador, que no se le permita el acceso a una cancha. Desde la liga inculcamos los valores del deporte y todo lo que no se ha relacionado con el deporte no lo vamos a permitir”.





Otras ligas

Además Zucotti confirmó que se le informó a las otras ligas de la comarca para que tomen una determinación similar, “se le corre vista también a otras ligas para que tomen la misma determinación con una persona así de violenta y la verdad que sería genial, se comunicó y es un poco hacer eco de esto para que no vuelva a pasar”.





Amateur

Finalmente el dirigente de la liga de AFCA explicó que se trata de un deporte amateur y que esta acción no solo genera un daño físico sino también moral y económico, “somos un deporte amateur, que quiero decir con esto: que el árbitro por ejemplo se perdió toda la semana del laburo, la fuente de ingreso. Los equipos que los chicos adultos juegan también en la semana y por ahí estas cosas terminan perjudicando en la vida cotidiana de cada uno”, reflexionó.