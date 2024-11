Allanamientos de gendarmería nacional en el barrio Usina.

Según detallaron se llegó a este allanamiento conforme a un informe confeccionado por la

Oficina Convenio NCMEC de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), dependiente de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma, en virtud de las denuncias recepcionadas vía red privada virtual con la ONG NCMEC (Centro

Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados) implementada en base al convenio celebrado entre esta organización civil y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

La dirigencia estuvo a cargo del grupo de investigaciones de los Delitos Tecnológicos, contando con equipos Investigativos y de apoyo perteneciente al Escuadrón de Gendarmería nro 34, al personal del Gabinete de Criminalística de Gendarmería, y la

Jefa de la Unidad Operativa de ese Ministerio Público.

La carátula de la investigación que se lleva adelante está ligada a la distribución y tenencia de MASI (Material Abuso Sexual Infantil), La doctora Daniela Celoria es la fiscal subrogante de la misma y fue quien llevó a cabo la dirigencia realizada en el barrio Usina de El Bolsón

De igual manera confirmaron que en la dirigencia se secuestraron elementos de interés para la causa que serán debidamente peritados.

¿Qué es el MASI?

MASI: material de abuso sexual infantil





El MASI no es un apodo cariñoso, es un delito. No es pornografía, no es infantil, es material sobre una explícita violencia sexual contra las infancias.





Cuando hay niños y niñas no es pornografía.

Es el material sobre abuso sexual infantil que opera como materia prima de un modelo de negocio sostenido por abusadores sexuales que producen, difunden y comercializan contenidos íntimas de niñas o niños, vulnerando sus derechos.





Es el abuso sexual infantil que nace del cruce entre dos violencias socio-históricas: la de género y la del grooming.

Los cuidados en los entornos socio-digitales requieren de presencia y acompañamiento adulto: atención, escucha, información integral y diálogo sobre videojuegos, chats, foros y servicios de mensajería.





Algunos datos del MASI

En 2021 fueron 29,3 millones las denuncias relacionadas con material pedófilo y sospechas de explotación sexual infantil (ABC).

El crecimiento anual del contenido pedófilo generado por niños y niñas creció anualmente un 374% (2021). Fuente: ABC.

82% agresores son hombres; 9%, mujeres Fuente: NCMEC.

78% de víctimas que denuncian son niñas; 15%, niños. Fuente: NCMEC.

80% de las denuncias en Argentina se dieron a partir de talleres de ESI en la escuela. Fuente: Ministerio Público Tutelar.

Dónde denunciar (Fuente: chicos.net)

Ante casos de vulneraciones de derechos en entornos digitales comunicarse con los siguientes organismos:





Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. 0800 33 347225 (24 hs); o denuncias on line ingresando a www.mpfciudad.gob.ar o enviando mail a denuncias@fiscalias.gob.ar.

Equipo Niñ@s, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Línea telefónica gratuita (las 24 horas, los 365 días del año) 0800-222-1717 o correo electrónico a equiponinas@jus.gov.ar.

Línea 137 de Ayuda y atención a víctimas de violencia familiar y sexual, o mensaje de WhatsApp al 11-3133-1000.

Línea 102: línea de atención gratuita a niños, niñas y adolescentes. Brinda un servicio telefónico gratuito y confidencial de escucha, contención y orientación ante situaciones de vulneración de sus derechos.

Ministerio Público Tutelar. WhatsApp (todos los días de 8 a 20 horas) 15-3637-3727/15-7037-7037. Teléfono: 08001227376.

Portal de denuncias de Internet Watch Foundation, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e ICMEC: https://report.iwf.org.uk/ar.