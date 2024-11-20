📢 𝗘𝗻 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗔𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗮𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝘀 𝘁𝘂𝘀 𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼!!!!

👩🏻🎓𝗘𝘀𝘁𝗲 𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗩𝗢𝗦!!!!
👩🏻💻𝗖𝗹𝗮𝘀𝗲𝘀
𝗲𝗻
𝘃𝗶𝘃𝗼
𝗰𝗼𝗻
𝘁𝘂
𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗼𝗿!
📚 𝗖𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀
𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹:
𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹
𝗱𝗲
𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼
📝𝗖𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲
𝘆
𝗮𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮́
𝘁𝘂𝘀
𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀
𝗱𝗲
𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼
🧒 𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼:
𝗔𝗨𝗫𝗜𝗟𝗜𝗔𝗥
𝗗𝗘
𝗝𝗔𝗥𝗗𝗜𝗡
𝗠𝗔𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗟.
👩🏻💻
𝗠𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱:
𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘
🗓️ 𝗗𝘂𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻:
𝟲
𝗠𝗘𝗦𝗘𝗦.
🧒 𝗘𝗻
𝗲𝘀𝘁𝗲
𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼
𝗮𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮́𝘀
𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲
𝗲𝗹
𝗰𝘂𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼,
𝗮𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼
𝘆
𝗿𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
𝗱𝗲
𝗻𝗶𝗻̃𝗼𝘀,
𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮
𝗮𝗹
𝗰𝘂𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼,
𝗮𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼
𝘆
𝗿𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
𝗱𝗲
𝗻𝗶𝗻̃𝗼𝘀
𝗲𝗻
𝗲𝗱𝗮𝗱
𝗽𝗿𝗲-𝗲𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿.
🧒 𝗔𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮́𝘀
𝗮
𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿
𝗹𝗮𝘀
𝗰𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿𝗶́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀
𝗱𝗲𝗹
𝗻𝗶𝗻̃𝗼
𝗲𝗻
𝗰𝗮𝗱𝗮
𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮
𝗱𝗲
𝘀𝘂
𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼,
𝘀𝘂𝘀
𝗮𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗼𝘀
𝗺𝗮𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀,
𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲𝘀
𝘆
𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀;
𝘆
𝘀𝘂𝘀
𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗼𝘀
𝗱𝗲
𝗮𝗱𝗮𝗽𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻.
📲 𝗘𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗶́
𝗮
wa.me/5492625520012 𝘆 𝘁𝗲 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗱𝗮𝗺𝗼𝘀
𝘁𝗼𝗱𝗮
𝗹𝗮
𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻.
👉🏻 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺
@𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼𝗮𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿👉🏻 https://www.facebook.com/institutoaprehender
📶 𝗡𝗼𝘀
𝗽𝗼𝗱𝗲𝘀
𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿
𝗲𝗻:
👉🏻 https://www.facebook.com/institutoaprehender 👉🏻
𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺
@𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼𝗮𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿
🗂
𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗖𝗜𝗢́𝗡
𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔
𝗘𝗡
𝗥𝗘𝗚𝗜𝗖𝗘
- 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼
𝗱𝗲
𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀
𝗱𝗲
𝗖𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
𝘆
𝗘𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼
𝗱𝗲
𝗹𝗮
𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻.
📑 𝗖𝗘𝗥𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡
𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟.
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