Comunicado del Lic. Husak a los pacientes y comunidad de Chubut

Me dirijo a la comunidad de la provincia de Chubut, especialmente a empleados públicos, docentes, personas que han padecido violencia de género o institucional, y a todos aquellos que han confiado en mi trabajo profesional y a quienes he atendido en algún momento. En esta oportunidad, quiero expresar mi profundo malestar y preocupación por la denuncia en mi contra presentada por el intendente de Lago Puelo, una acción que considero injusta, arbitraria y, lamentablemente, con un trasfondo político evidente.





Este proceso, lejos de buscar justicia, está revictimizando a muchos de ustedes, mis pacientes. En los últimos días, varias de mis ex pacientes, ya recuperadas de sus terapias, me han contactado profundamente angustiadas por la situación que me están haciendo atravesar. Esta persecución afecta directamente a quienes alguna vez buscaron en mí ayuda para superar traumas y procesos de violencia institucional. La denuncia no solo intenta menospreciar mi labor profesional, sino que impacta negativamente en ustedes, reviviendo el dolor y las experiencias de vulneración que, en muchos casos, habían logrado superar.





Como profesional experto en violencia institucional y en los traumas que esta genera, no puedo quedarme en silencio mientras la administración pública, con su falta de conocimiento y de sensibilidad, somete a sus propios empleados a situaciones de revictimización. La administración pública no ha hecho ni hace bien su trabajo en el manejo de los recursos humanos. No realiza juntas médicas ni aplica criterios especializados para evaluar cada situación, sino que, sin cuestionarse, otorga las licencias que aconsejo profesionalmente en base a cada caso específico. Mis recomendaciones se basan en la evaluación de la salud mental de mis pacientes, pero la potestad de conceder licencias corresponde exclusivamente a la administración, no a mí como licenciado.





Es inaceptable que, en lugar de asumir sus propias responsabilidades, la administración pública intente transferir sus deficiencias al profesional que ha actuado con dedicación y ética. Las licencias recomendadas por mí no son decisiones arbitrarias ni sin fundamento: son el resultado de un análisis profesional en cada caso, siempre en favor del bienestar de mis pacientes, quienes han sufrido en muchas ocasiones el peso de estructuras burocráticas que, por desconocimiento o negligencia, los someten a maltratos y desamparo.





A mis pacientes y a toda la comunidad de Chubut, quiero decirles que no están solos y que seguiré a su lado. Mi compromiso sigue firme, y estoy aquí para brindarles todo el apoyo profesional y emocional que necesiten. Si esta situación los afecta, no duden en contactarme para recibir la contención y orientación que requieran. Asimismo, mi abogada, la Dra. Marcela Fragala, también está a disposición para asesorarlos en lo que necesiten.





La administración pública debe asumir la responsabilidad de sus errores y mejorar la gestión de sus recursos humanos en lugar de perseguir injustamente a quienes, como yo, solo buscan ayudar a los más vulnerables. Esta situación no debe seguir afectando sus derechos, ni el bienestar de quienes buscan mejorar sus vidas a través de un tratamiento psicológico adecuado.





Quiero que sepan que, en cuanto sea notificado formalmente de cualquier imputación, tanto yo como la Dra. Fragala estaremos a disposición para brindar toda la información necesaria y aclarar los puntos de esta presunta causa. Mientras tanto, mi prioridad es acompañarlos y proteger sus derechos.





Lic. Gustavo Martín Husak