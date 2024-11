Del Agua respondió a las acusaciones contra funcionarios municipales por malos tratos

La denuncia fue presentada por trabajadoras del área de diversidad de género y según destacan se remite hacia los tratos que tendría la coordinadora del área contra las mismas. en tanto la jefa de gabinete del Municipio de El Bolsón Adriana Del Agua explicó que el tema ya se está trabajando desde hace varios días y también resaltó que le llama la atención el hecho que lo hicieran público a pesar de que ya había pautada una reunión, “esto ya lo veníamos trabajando desde hace varios días. De cualquier manera vamos a escuchar a todas las partes como lo venimos haciendo y deberá intervenir la junta de disciplina”, explicó.





“En realidad esta nota ingresó hace un tiempo en mesa de entrada, tenemos una estructura organización de la administración pública donde está el área de la dirección de recursos humanos y arriba de esa área hasta la secretaría legal y técnica, también se evalúa en la junta disciplina situaciones distintas de empleados o disconformidades de empleados como en este caso”, detalló la jefa de gabinete.

Además Del Agua agregó que en particular a ella le interesa mucho esta situación, “como jefa de gabinete, lo que dicen es que nosotros no escuchamos a las empleadas que hacen el reclamo con respecto a la coordinadora del área de género, quiero decir que no es directora sino es una coordinadora que era empleada antes y cuando renunció la anterior coordinadora quedó a cargo, nosotros estamos escuchando a todas las partes”, resaltó.

Malos tratos

En relación a la denuncia que hacen las trabajadoras del área de diversidad y género Del Agua destacó que básicamente esta denuncia hace referencia a malos tratos y a cómo se comunica la coordinadora, respecto a ciertos improperios comentarios y demás, “nosotros nos reunimos con la secretaría que le corresponde el área que es la secretario desarrollo humano con la coordinadora con la secretaría legal y técnica con el doctor Rudolph, también estuvimos trabajando este tema, lo estamos escuchando todavía no había ninguna resolución aun”.









Me extraña que se hiciera público

Al consultarle si no le gustó el hecho de que la información se hiciera pública la jefa de gabinete asintió y explicó “me llama la atención que salga en los medios algo que nosotros estábamos en un proceso de escucha, fue a los gremios mañana tenemos una reunión, no programada desde hoy, ya la teníamos programada desde la semana anterior a las 12:30 con ATE y UPCN donde nosotros vamos a hablar con los que representan a los trabajadores y tomaremos las resoluciones al respecto”.

La denuncia

En una misiva que se hizo pública a través del portal de FM Paraíso 42 explica que las trabajadoras del área de Género y Diversidad de la Municipalidad de El Bolsón presentaron una denuncia formal ante la Jefatura de Gobierno y Recursos Humanos en la que exponen malos tratos de parte de la directora del área, Daniela Buena.

Según el escrito, que lleva fecha del 18 de octubre de 2024, la funcionaria habría ejercido hostigamientos constantes hacia el equipo de trabajo y las usuarias del servicio.

La carta, firmada por trabajadores del área, detalla episodios de gritos, portazos y comentarios despectivos, además de una falta de claridad en la distribución de tareas. “No dirige las actividades del equipo de trabajo, no distribuye las tareas en forma clara, oculta información de trabajo y hay mala comunicación tanto con nosotros como con las usuarias”, señalan en el documento.

Los empleados también indican que estos malos tratos se extienden a las personas que se acercan a retirar módulos de alimentos, a quienes la directora habría recibido con expresiones como “esto no es el almacén de la esquina” o “si pudiste venir a la mitad del taller, solo te voy a dar la mitad del módulo de alimentos”.

En el comunicado, los trabajadores aseguran que este comportamiento ha sido reportado en diversas ocasiones a la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Marcela Becares, pero hasta el momento no ha habido una intervención efectiva.





Finalmente aseguran que esta situación ha generado preocupación entre el personal y las usuarias, quienes esperan una pronta solución que permita restablecer un ambiente laboral adecuado y respetuoso en el área de Género y Diversidad del municipio. Fuente Paraíso 42.