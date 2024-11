El Bolsón perjudicado por las últimas decisiones de Milei

El legislador Leandro García cuestionó fuertemente las últimas decisiones del Gobierno Nacional que afectan a la ciudad andina, el legislador del bloque Partido Justicialista - Nuevo Encuentro (PJ-NE), Leandro García, expresó su enérgico rechazo a las recientes decisiones tomadas por el presidente Javier Milei que afectan gravemente a la localidad de El Bolsón. Al malestar económico y social que enfrenta la comunidad debido a la recesión impulsada por este Gobierno, se suman medidas como la eliminación del programa ProCreAr, la liquidación de tierras del INTA y la paralización de las obras de la Secretaría de Integración Social Urbana (SiSU).





“Hace 20 años que no se hace una vivienda en El Bolsón, mientras crece la demanda habitacional producto del crecimiento demográfico de la comarca. Con el programa ProCreAr se había iniciado en 2023 una obra para generar 245 lotes con servicios en tierras cedidas por Gendarmería Nacional y la AABE. Ese proyecto fue abandonado por el gobierno de Milei”, denunció García, y agregó: “Lo denunciamos en la legislatura con el proyecto 608/24 y pedimos audiencias para darle continuidad, pero nunca tuvimos respuesta, nunca llegó el segundo desembolso para continuar la obra. La empresa se retiró y, lamentablemente, el lugar sufrió un intento de ocupación que la policía local pudo evitar”.





El fin del ProCreAr, anunciado por el decreto 1018/2024, “pone fin a la esperanza de 245 familias que ansiaban la oportunidad de acceder a una vivienda con servicios. Este gobierno ignora las condiciones de vida en el interior”, manifestó el legislador. “No sabe que no es accesible para ningún trabajador comprarse un terreno o construir una casa sin una política como ProCreAr. Hoy, en nuestra localidad y en toda la zona andina, incluso, resulta difícil conseguir un alquiler que pueda solventarse con un sueldo promedio”.





El legislador también destacó el peligro que representa la liquidación de tierras del INTA. “El Gobierno Nacional abre la posibilidad de que lugares estratégicos, áreas naturales y turísticas fundamentales para nuestra localidad sean vendidas a privados. Hay tierras del INTA en El Bolsón donde viven alrededor de 700 familias, y es necesario regularizar y proveer servicios, como en la zona de Loma del Medio, que se viene solicitando para su transferencia al Municipio desde hace muchos años”, explicó.





Además, García señaló que “la interrupción de las obras de la Secretaría de Integración Social Urbana (SiSU), que proyectaban realizar redes de agua potable y energía eléctrica en barrios de Loma del Medio, donde viven alrededor de 500 familias, es otra demostración del abandono del Gobierno Nacional”.





Para el legislador, las decisiones del gobierno de Milei reflejan un “desprecio y desconocimiento profundo de las demandas y problemas del interior del país”. García enfatizó que “el rol del Estado en nuestra zona cordillerana es clave para garantizar el acceso a la tierra, la vivienda y los servicios, ya que el valor inmobiliario de la tierra es muy alto e inaccesible para gran parte de la población local”.





“Este gobierno no solo está destruyendo la economía y la vida de los argentinos con falsas promesas de reactivación económica, mientras cierran las pymes, los jubilados no pueden pagar los remedios y los trabajadores no llegan a fin de mes. Ahora, el ajuste escala un grado más: se retiran del interior del país, abandonando definitivamente la política habitacional, productiva y la provisión de infraestructura de servicios”, afirmó el legislador.





García concluyó: “Es necesario visibilizar las consecuencias de estas medidas y construir nuevos consensos acerca de la necesidad del Estado presente en el interior de nuestro país, donde 'el mercado' no llega. Desde nuestro bloque vamos a seguir exigiendo por todos los medios para que esos fondos nacionales lleguen a destino y se garanticen las obras que necesitan cientos de vecinos de nuestra localidad”.