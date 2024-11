El Bolsón: Una vergüenza, atractivos turísticos abandonados, vandalizados y en riesgo.

Se trata de al menos tres atractivos turísticos que son de fama mundial, Cabeza del Indio, Cascada Escondida y Catarata del Mallín Ahogado, en los dos primeros casos luego de un incendio ocurrido hace un año los espacios están abandonados por el INTA y siendo vandalizados, en el caso de Cabeza del Indio hasta las chapas y los materiales de la vivienda están siendo robados. En el caso de la catarata de Mallín Ahogado está judicializado y se recomienda a los turistas no llegar al lugar. Los prestadores turísticos se encuentran preocupados por esta solución y piden al municipio de El Bolsón que intervenga de manera urgente.





Ante la desidia manifiesta por parte del INTA, quién es el regulador y controlador de los predios donde se encuentran estos atractivos naturales, uno de los prestadores turísticos más reconocidos de toda la región Danilo Díaz alzó la voz y explicó en qué situación se encuentran estos tres espacios que son pilares fundamentales y circuitos turísticos reconocidos no solo de El Bolsón sino de toda la comarca andina, “lamentablemente estamos muy confundidos con el tema de los accesos turísticos, porque por un lado los turistas vienen un poco sorprendidos porque según nos cuentan desde informes turísticos les están explicando a los turistas que la cascada escondida por ejemplo está cerrada por los incendios de hace ya un año, por lo menos, la catarata, dicho por los mismos turistas le informan en la oficina de turismo que está judicializada que no se puede entrar, la cabeza del Indio también la gente me dice lo mismo pero en definitiva el turista visita la cascada escondida porque me comentan que pasaron por abajo de unos palitos de una barrera, la catarata es visitada todos los días ya sea por particulares o agencias de turismo o colectivos y está funcionando, la cabeza del Indio yo les digo también que un mirador pero dice me comentan que en la oficina de turismo les dicen que está cerrada pero que el turista igual entró”, detallo Diaz.

Portón abierto, también vandalizado y testigo de la falta de control del INTA









Circuitos turísticos

En otro párrafo el prestador turístico resaltó lo importante que son estos circuitos que han sido otrora centro de recepción de miles de turistas y la foto por ejemplo de cabeza del Indio portada de cientos de revistas especializadas en la materia, “uno no sabe, teniendo en cuenta lo importante que es el paseo turístico, dentro de El Bolsón tenemos que explotar los lugares, los lugares naturales y no entiendo por qué de una vez por todas no se regulariza no sé si corresponde al municipio que creo que no, que corresponde al INTA que evidentemente seamos claros no le interesa mucho el turismo, entonces ahí es la parte en donde los actores tienen que funcionar”, pide Diaz.

















Además, reflexiono sobre la cámara de turismo, “yo no sé si hay una cámara de turismo, estoy alejado, retirado de los movimientos de las cámaras, pero me sorprende porque así como te lo digo yo y si le preguntan a cualquier prestador turístico le van a decir lo mismo <está judicializado, está cerrado, está cerrado, está cerrado>, ¿Dónde mandamos la gente? y mandémosla a Lago Puelo, a El Hoyo, está todo bárbaro dentro de la comarca pero lo que realmente necesitamos es que la gente pase y visite nuestros atractivos naturales, así como cuando vienen a El Bolsón de la oficina de turismo se esmeran en mandar a la gente al cerro Perito Moreno y no quieren que se vayan para otro lado, tenemos que enfocar que cuando no hay nieve el turista tiene que decir a dónde vamos en El Bolsón, si no está la feria, a dónde vamos”, se consulta retóricamente.





Hasta el techo se están robando









Sin audiencia

A todo esto el prestador turístico enfatizó en que intentó reunirse varias veces con el secretario o la directora de turismo de manera infructuosa nunca tiene una posibilidad de poder sentarse y dialogar con ellos ya que siempre se encuentran en importantes reuniones ironizó.









Que el municipio tome las riendas

Finalmente Danilo Díaz fue muy contundente en explicar que si el INTA no activa ninguna solución para tener estos atractivos operativos debería ser el municipio quien, sin perder tiempo, tome las riendas de los espacios turísticos, “Para la temporada quedan menos de 60 días, si el municipio, ojalá tomase el toro por las astas y hable con la gente que corresponda, el INTA, así como se preocupa por las tierras que son que están este muchas veces por ejemplo la de gendarmería, pero el INTA y el municipio, turismo, intendente tienen que juntarse a buscar una solución, si el INTA no concesiona, que el municipio por favor tome las tierras haga las gestiones que tiene que gestionar para que mínimamente estos sean lugares naturales como fueron siempre”, pidió el prestador turístico.