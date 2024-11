Ladrón huía tras cometer el robo con una carretilla por la ruta nacional 40

El hecho ocurrió en el Paraje Río Villegas y fue rápidamente detectado por los efectivos policiales apostados en esa en ese lugar quienes detuvieron al individuo en momentos que huía con el botín llevando lo sustraído en una carretilla en plena ruta nacional 40.





En contacto con Noticias del Bolsón el comisario Miguel Ángel Mariñanco confirmó que esta tarde pasadas las 15:15 personal policial del Paraje Río Villegas informó que se apersono en dicho destacamento un vecino, informando que autores ignorados previo ejercer violencia en una de las ventanas de su domicilio sito Ruta Provincial Nº 83 procedieron a la sustracción de 1 carretilla C/ verde, 2 amoladoras, 1 aire comprimido desarmado color negro, 1 cubrecama polar C/ gris, 2 Router de mano uno verde y otro negro, 1 cepillo eléctrico C/ amarillo, desconociendo otros faltantes de elementos.





Asimismo el comisario Mariñanco confirmó que el damnificado hizo saber que en momentos que transitaba por la ruta nacional Nº 40 en inmediaciones al acceso a Lago Steffen en sentido Norte-Sur a bordo de su vehículo, alcanzó a visualizar a 1 masculino circulando con una carretilla C/ verde con cosas en su interior similar a la de su propiedad, el individuo circulaba en sentido hacia Bariloche por banquina.

De inmediato y con estos datos el personal policial junto a damnificado se dirigieron al lugar donde había sido visto este individuo con la carretilla colmada de elementos de electrónica, al llegar al mismo procedieron a la interceptación de masculino resultando ser un jornalero oriundo de San Carlos de Bariloche, quien al momento de ser identificado poseía en su poder: 1 carretilla C/ verde, 1 amoladora M/ “MAKITA” C/ verde, 1 amoladora M/ “WERK” C/ rojo, 1 rifle tipo aire comprimido desarmado M/ “HATSAN” Mod. 125, 1 cubrecama de polar C/ gris, 1 cinto cuero, 1 pantalón Jean, 1 buzo polar C/ azul, 1 Router de mano M/ “MAKITA” C/ verde, 1 Router de mano M/ “SKIL” C/ negro, 1 cepillo eléctrico "INCO" C/ amarillo; 1 zapatilla M/ “CASCADITA” C/ verde/bordo y gris y carne de jabalí de 6 Kg Aprox., siendo reconocidos en el acto por damnificado.





Al ser sorprendido en momentos que intentaba huir del paraje el hombre oriundo de San Carlos de Bariloche quedó demorado por los efectivos policiales ya que en su poder poseía todos los elementos denunciados por el damnificado, siendo trasladado en primera instancia al asiento del destacamento. Nº 142 Pje. Villegas para posteriormente ser trasladado al asiento de la unidad policial Nº12.





De igual manera el comisario Miguel Ángel Mariñanco agregó que se le dio conocimiento al fiscal Francisco Arrien quien dispone que se proceda a realizar reconocimiento y entrega de los elementos al damnificado. En cuanto al masculino continúa detenido y se solicitan sus antecedentes. Asimismo se notificó al abogado defensor en turno quien se dio por notificada.