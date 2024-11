Mejoras en la delegación de vialidad rionegrina de El Bolsón

Tienen que ver con la visita de funcionarios de la capital provincial quienes realizarán un inventario sobre el parque rodante pero también instalarán mejoras de sistemas y cámaras Domo en el remozado predio de vialidad en El Bolsón.





Esta mañana el delegado regional Enrique Ibarra dialogó con la prensa y detalló la tarea que realizan funcionarios provinciales para mejorar no solo el servicio sino también la calidad laboral de los empleados, “estamos muy contentos de recibir a Mariela Sáez y a Marcos Díaz compañeros funcionarios que vienen de Viedma obviamente instruidos por el presidente por Raúl Grund y acompañándonos en esta nueva gestión que tiene la subdelegación de El Bolsón con una impronta totalmente distinta, en este momento nos encontramos llevando adelante un relevamiento De todo el material en uso y e incluso en desuso que tiene la delegación en virtud de que Mariela Sáez es la directora de control y gestión del organismo Vial”, explicó Ibarra.

Además el funcionario explicó que junto a la directora de control y gestión llegó Marcos Díaz quién es el encargado de sistemas de vialidad rionegrina, “Marcos trabaja en sistema y nos va a contar un poquito de qué se trata su trabajo y qué es lo que están haciendo en este momento, no solamente acá en el distrito sino también en los distintos campamentos que tenemos en las distintas rutas, cómo puede ser Mallín Ahogado, Cuesta del Ternero para mencionar algunas entre todo lo que abarca la jurisdicción que nos toca llevar adelante”.













Decisión del gobernador

En todo momento Ibarra se mostró agradecido con el apoyo que recibe no solo del presidente de vialidad rionegrina sino del propio gobernador en mantener en condiciones las rutas sobre todo de los distintos parajes para que los vecinos no queden aislados, “ estamos muy contentos que estemos recibiendo este apoyo tal cual lo había mencionado en su momento el presidente y obviamente siendo garantizado por el propio gobernador Alberto Weretilneck, de darle mucha fuerza al mantenimiento vial no solamente a la zona rural que le corresponde a El Bolsón sino también a toda la estepa, a toda la meseta rionegrina con todo lo que eso implica. Estuve en Chacay Huarruca el día domingo y son distancias muy largas y con una población que si no está conectada a través de un buen mantenimiento de los caminos vecinales o de las rutas, es muy difícil que sean incluidos”, aseguró Ibarra.









Todo muy prolijo y en orden

A su tiempo Mariela Sáez directora de control y gestión del organismo detalló el trabajo que se encuentra realizando en toda la región, “en realidad vinimos a hacer un relevamiento que se lo debíamos a Enrique para ver qué elementos están para ser dados de baja o no y generar los cargos y subcargos, digamos que es un ordenamiento administrativo y además él necesitaba saber cómo están cada una de las de los elementos que cuenta la delegación, no solo la delegación y sino también los campamentos que ayer me llevó a visitarlos, a conocer el personal y ver que en qué estado están las cosas”.

Al ser consultada en qué condiciones y si hay faltantes de materiales Sáez rápidamente expuso: “todo bien, los empleados súper predispuestos habían hecho la tarea, cada uno tenía todo lo registrado todo lo que tiene a su cargo porque hay muchas herramientas, hay herramientas grandes pero hay otras pequeñas, pero está todo muy prolijo”, aseguró.





Más y mejor tecnología

Finalmente el encargado de sistemas de vialidad rionegrina Marcos Díaz, confirmó la instalación de cámaras Domo pero también otros sistemas interconectados con la central en viedma, “ efectivamente es así, la parte sistema está acá a pedido obviamente por una orden de poner en funcionamiento y en valor el tema de las cámaras de seguridad y también vinimos a realizar la conectividad de los relojes de fichaje. Antes existía ese sistema pero no era en directo y a partir de ahora el sistema va a estar todo conectado, todas las delegaciones los empleados van a poder fichar y se registra en casa central, el empleado ficha y casa central ve quién fichó quién no fichó en tiempo real”.









Viejos y confiables vhf

Sobre la conectividad, sobre todo en la estepa patagónica en virtud de la poca señal de celular, se le consultó a Díaz cómo se comunican los distintos campamentos de vialidad rionegrina y explicó: “ hay un sistema de comunicaciones que es con vhf, cada delegación tiene una radio funcional y como ustedes ven están las antenas con su respectiva fuente y demás. Como toda maquinaria necesita un mantenimiento y un relevamiento que es constante y sobre todo la parte de las antenas que están siempre expuestas al clima y sobre todo acá, es un sistema probado y que a lo largo de los años sigue siendo lo mejor para comunicarse entre los campamentos”, aseguró el ingeniero en sistemas.