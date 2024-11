Se conoció el nombre de la nueva directora del hospital de área de El Bolsón

Fue luego de la asamblea de cada miércoles realizada por los trabajadores del nosocomio junto a los gremios Asspur y ATE que confirmaron el llamado por parte del ministro Thalasselis a quién sería la nueva directora del nosocomio Dina Lavesini, aunque aún no hay confirmación oficial, en conferencia de prensa los trabajadores y referentes de los gremios confirmaron el llamado y esperan que en las próximas semanas se haga oficial este anuncio. La directora estará acompañada por el doctor Pedro Water en el departamento DAPA y por la profesional Titi Flandes en la administración.





Desde ayer he pasado el mediodía fueron intensas las cantidades de mensajes recibidos en relación a la confirmación al llamado telefónico emanado por parte del propio ministro Demetrio Thalasselis hacia la profesional Dina Lavesini quien fue propuesta como directora del hospital por la asamblea de trabajadores en conjunto con los gremios, hecho que fue confirmado de manera extraoficial esta mañana en conferencia de prensa, “Primeramente vamos a hacer un poquito de historia, vamos a empezar por la venida del ministro el día viernes lo cual estaba esperando tanto la comunidad como los trabajadores a ver cómo se seguía con la situación del hospital y la verdad que fue muy agradable poder entrevistarnos con él, nos atendió a todos no solamente a los que estábamos agendados sino a todos aquellos que querían explicarle de alguna manera la situación por la que estaban pasando, también pudo hablar con la gente de la comunidad”, sostuvo Claudia Méndez de Asspur.





Seguidamente Méndez confirmó que de esa reunión del pasado viernes el ministro se llevó una propuesta elevada por el conjunto de los trabajadores y los gremios, “se llevó una propuesta que se hizo desde los trabajadores con el apoyo del municipio y de la comunidad a lo cual él la tomó en cuenta y ayer durante la asamblea de los miércoles que se está trabajando, donde ahí participa la gente de foro de juntas, desde dónde salió la mesa de diálogo en la cual estuvimos trabajando para llegar a este consenso y también gente de la comunidad y bueno y los trabajadores del hospital la compañera propuesta, ella directamente habló en la asamblea diciendo que el ministro la llamó personalmente, nada oficial y que tuvo en cuenta la propuesta y le consultó si ella estaba dispuesta a tomar el cargo, pero hay que esperar la resolución y que él venga el ministro a ponerla en función como prometió”, detalló Méndez.





Con todo, la referente del gremio que nuclea los trabajadores de la salud aseguró que si bien este es un paso fundamental continúan en estado de alerta y movilización, “seguimos como siempre en estado de alerta, movilización y asamblea permanente porque este es un camino que recién empieza”.





Para nosotros es una alegría

A su tiempo el delegado de ate en el hospital Ariel lobo significó que para el sector es una alegría que una persona del propio grupo de trabajadores se haga cargo del hospital, “Oficial todavía no hay nada, no hay resoluciones firmadas pero hemos tenido una asamblea y la asamblea ha ungido a una compañera para que se haga responsable, porque para nosotros es fundamental por la crisis que estamos atravesando en el hospital que una persona que trabaje hoy en día acá, en este hospital, sea la que se haga cargo, la profesional en la asamblea de ayer la compañera dijo que que sí que ella estaría en condiciones de aceptar, su equipo todavía no lo dijo, lo conformará como según ella lo disponga. Pero para nosotros es una alegría porque a través de la crisis que nosotros estamos pasando, que una persona que ya sepa el problema que hay adentro del hospital para nosotros es fundamental”, valoro Lobo.





En relación a quienes secundarán en esta función Dina Lavesini, de manera extraoficial también se supo que estará acompañada por el doctor Pedro Water en el departamento DAPA y por Titi Flandes en la administración.





Buen puntapié inicial

A través de Liliana Paganini, referente de la asamblea de los trabajadores del hospital se supo que este sector también se encuentra conforme con la determinación tomada por el Ministerio de salud, “La verdad que estamos con mucha expectativa, estamos contentos creemos que bueno, es un paso muy importante para empezar a reconstruir lo que se fue deteriorando en estos en estos años en el hospital, a nivel interno, personal, formación de equipos de trabajo. Falta mucho pero bueno creo que es un buen puntapié inicial”.





Al ser consultada por las situaciones que vivían los trabajadores en el hospital Marisa Morales, referente también de la asamblea de trabajadores, explicó que hay optimismo sobre todo por las palabras y quién estará a cargo del área DAPA Pedro Water sobre el trabajo interno en el nosocomio, “lo que se ve en la gente del hospital es mucha esperanza, optimismo y lo que ven en esta asamblea es que se puede escuchar, dialogar y es eso lo que propusieron. El doctor Water, que va a estar en el sector del DAPA lo planteó ayer en la asamblea y dijo que no se iba a sobre explotar o ponerle demasiadas guardias a los médicos, lo que corresponde que eso era el tema de los médicos clínicos de la UCI que eran que tenían que cubrir muchas guardias así que eso se charló ayer y como sale de la asamblea todo va a ser consensado y charlado ahí. Estamos optimistas con eso”, remarcó Morales.