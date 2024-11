Transporte urbano de El Bolsón: “si no dan el servicio se lo sacamos y se lo damos otro”

Cerca del mediodía la jefa de gabinete del Municipio de El Bolsón Adriana del Agua se refirió a la situación actual de el transporte urbano en El Bolsón sobre todo con la caída de dos líneas, “no podemos dejar a los vecinos sin el servicio de transporte urbano porque hay una cuestión económica financiera de una empresa que tiene que dar el servicio y si no lo da se lo sacamos y le damos otro”, aseguro Del Agua. En tanto la propuesta de la empresa se basa en un incremento que ronda el 67% de aumento, la reducción de frecuencias tal como lo sugirió la jefa de gabinete y una compensación de tasas municipales.





Con un conflicto que va en escalada y los usuarios de los barrios esperanza y Luján sin el servicio de transporte urbano dialogamos con la jefa de gabinete del municipio local quien luego de realizar un repaso de las acciones que se fueron dando hasta el mediodía de este día jueves finalmente explicó que se trata de una cuestión económica de una empresa que tiene que brindar el servicio, “ nosotros como municipio estamos pensando en que se cortó intempestivamente el servicio de transporte de pasajeros en una línea muy populosa como es la del barrio el barrio esperanza y el barrio Luján que tiene alrededor de 5000 usuarios según me comentó el dueño de la empresa donde en el mes de octubre fines de octubre primeros días de noviembre tuvieron una reunión conmigo me puso en conocimiento de las pérdidas que tienen económicamente, financieramente las líneas en las que él tiene la concesión del municipio de El Bolsón a través de ordenanzas municipales, donde tiene convenios que tiene obligaciones. Obligaciones que tiene que cumplir y nos enteramos el día viernes para el lunes que las dos líneas se suspendieron”, expresó la jefa de gabinete.





Intimación

Rápidamente destaco que la municipalidad intimo a la empresa, “Nosotros los intimamos a que nos contesten sí van a hacer los servicios de estas dos líneas, porque quiero aclarar que la del línea del barrio Luján está atada a la línea del centro y es la que va a Lago Puelo, se cortó Luján pero no se cortó el centro, no se cortó Warthon que empieza la temporada de verano. Yo cuando hablé con ellos le dije que en el negocio sabemos del riesgo empresarial yo reconozco que es una empresa que tiene 50 personas trabajando que son familias, que para que un colectivo salga es un gasto operativo porque aumentó el gasoil, aumenta todos los días todo, las cubiertas o sea eso lo entendemos y acompañamos al sector empresarial en ese sentido”, sostuvo Del Agua.





Que suban la tarifa y bajen las frecuencias

Con todo, la funcionaria agregó: “cuando le planteamos los temas yo le decía: <por qué no bajan las frecuencias, aumentemos un poco el pasaje, porque de hecho los aumentos están en todo, en los sueldos, están en la mercadería, entonces aumentemos un poco>. Quiero decir que la municipalidad no fija las tarifas y tengo un artículo que dice que la empresa mantendrá vigente la tarifa que regirá el servicio con implementación de la tarifa diferenciales, con tarifas planas, la empresa dará cumplimiento a la ordenanza. O sea hay un montón de obligaciones, yo estoy en contacto con Pascual y le manifeste que hagan una propuesta pero que nos digan si van a continuar con el servicio o no porque, si no se rescindirá el contrato y llamaremos a una licitación pública”, aseguró Del Agua.





Empresa alternativa

Al ser consultada sobre si hay empresas alternativas que estén interesadas en cubrir estos servicios la jefa de gabinete detalló: “No puedo especular con eso, pero no podemos dejar a los vecinos sin el servicio de transporte urbano porque hay una cuestión económica financiera de una empresa que tiene que dar el servicio y si no lo da se lo sacamos y le damos otro”.





Además Del Agua pidió una respuesta concreta por parte de la empresa La Golondrina, “ en este momento justamente me llegó una nota de la secretaría legal y técnica en respuesta a otra nota que le había mandado la empresa, que en realidad no dice nada, no dice si continúa, no continúa, entonces en el día de ayer tuve un contacto por WhatsApp pero a mí me gusta manejarme todo con notas y tener toda la documentación y contestaremos como corresponde estamos en diálogo, pero vuelvo a insistir: hay un compromiso a través de un convenio donde la empresa debe dar el servicio, ¿cómo lo da? con menos frecuencia, más frecuencia, aumentando el boleto, que nos haga una propuesta y nosotros lo analizaremos.

Nosotros podríamos autorizar un aumento, nosotros lo analizaremos y podríamos autorizar un aumento si él nos notifica por nota como corresponde, pero no llevarlo a $5000 un boleto porque es casi inviable la gente no va a poder viajar”, enfatizó.

Con combis

Más adelante la jefa de gabinete hizo hincapié que no hay más subsidios, “no hay subsidios o sea cuando la nación dice no va a haber subsidios, la provincia dice no va a haber subsidios, de la municipalidad no le podemos dar subsidio porque no podemos dar subsidio y no corresponde. ¿Cuál sería la alternativa? yo pregunto cuál sería, no es un problema nuestro, es un problema financiero que tiene la empresa La Golondrina entonces si la empresa no puede dar el servicio correspondiente llamaremos a otras empresas con Combis, con lo que sea y si no pueden poner un colectivo que vayan en combi, pongan una una, un servicio a la mañana y un servicio a la tarde pero la gente debe tener servicio”, remarco Del Agua.





La propuesta de la empresa

En tanto desde la empresa de transporte las golondrinas hicieron llegar a los medios una nota donde figura que fue presentada a mesa de entrada del municipio y allí se realiza la propuesta que solicita la municipalidad.

















La misma es la siguiente: De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de otorgar una solución a la problemática del transporte urbano de pasajeros.

Debido a que el municipio no se encuentra en condiciones de ofrecer un subsidio municipal, dicho en la nota 6786/2024, la empresa realiza la siguiente oferta:

- Aumento de tarifa en las líneas urbanas: Luján - Esperanza - Wharton - Mallín de un 67% sujeto a futuros relevamientos de costos con previo aviso.

- Compensación de tasas municipales.

- Reducción de horarios en las líneas Luján - Esperanza basado en las planillas mensuales y el flujo de pasajeros en determinados horarios tales como entrada/salida de escuelas y horarios laborales.

Internos designados para las líneas:

a- Mallín: Interno 93 - Patente: ONS-368 - Modelo 2015.

b- Wharton: Interno 94 - Patente: ONS-387- Modelo 2015.

c- Lujan: Interno 95 - Patente: OSC-334 - Modelo 2015.

d- Esperanza: Interno 96 - Patente: OZT-282 - Modelo 2015.

Se adjuntan horarios y tarifarios actualizados para ser tratado en

vuestro municipio.

Saludo a Uds. Atentamente Jorge Pascual, gerente de la empresa La Golondrina