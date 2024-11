Transporte urbano de pasajeros

Luego de la carta enviada desde el ejecutivo municipal a la empresa La Golondrina intimando a una rápida recomposición del servicio desde esta última respondieron indicando que la injerencia y la solución de esta situación es única y netamente municipal.





Una vez conocida la intimación que realizó el municipio a la empresa de transportes urbanos La Golondrina, desde la empresa no tardaron en responder: “ En respuesta a su misiva del día 26 del corriente conforme a la suspensión del servicio de transporte automotor de pasajeros de los Barrios Lujan y Esperanza que informé oportunamente, quiero expresarle mi preocupación ante el desconocimiento de vuestra autoridad al funcionamiento de un servicio público como lo es el colectivo.

Sobre el particular debe saberse que es competencia del Ejecutivo Municipal otorgar permisos de transporte, regularlo, fijar las tarifas y diseñar las políticas de prestación para los operadores y/o concesionarios.

Es el Estado Comunal quien debe garantizar y asegurar la movilidad de sus habitantes mediante la creación de un Servicio de Transporte Automotor de Pasajeros como sucede en la mayoría de los municipios del país.





Dicho esto paso a explicar cómo funciona el transporte de pasajeros en el mundo y en nuestro país: trasladar personas tiene un costo, el mismo está compuesto por costos fijos (personal) y variables (gasoil) por citar algunos, ese costo se cubre con la tarifa que paga la gente, la empresa no tiene potestad de fijar el valor real, es la autoridad de aplicación, el poder concedente quien la determina.

No obstante a ello como ningún sistema funciona con la tarifa real existen las compensaciones, las mismas se otorgan como subsidios al combustible o subsidios económicos para abaratarla, es decir poniéndola en un justo equilibrio dado que a un boleto elevado el acceso de las personas es limitado.





Contar con un boleto razonable garantiza la accesibilidad, caso contrario restaría demanda y eso conlleva a incrementar los costos haciendo inviable el servicio. Si los mismos no son reconocidos en tiempo y forma la empresa se ve obligada a utilizar recursos destinados a la inversión de flota para cubrir gastos corrientes, una ecuación ilógica que solo afecta la seguridad y calidad del viaje por antigüedad de parque.

Hoy el boleto urbano debería aumentar en promedio un 67% para cubrir el costo operativo, si el mismo no puede implementarse debe cubrirse con subsidio, caso contrario no puede sostenerse el sistema.

Por otra parte no existe un registro de prestadores dentro de la provincia de Rio Negro para líneas comunales como las invocadas, solo aquellas que alguna vez supieron contar con el beneficio de la compensación nacional vigente hasta el año 2023 podían acceder y no es el caso de las nuestras.

Finalmente quiero manifestar que la empresa no fija tarifas, no tiene esa potestad, simplemente trabaja con costos como toda operación de transporte, si los mismos no son cubiertos como bien se expresó anteriormente no puede funcionar.

Apelo a la buena predisposición de la autoridad concedente para que entiendan cómo funciona y encontremos juntos una solución. La voluntad de mi representada es tener continuidad pero bajo ningún punto de vista podremos seguir sosteniendo un déficit tan grande que nos llevará a la quiebra.

Saludo a Uds. Atentamente Jorge Pascual”.