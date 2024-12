AFCA, infantil suspende el campeonato por violencia contra los árbitros

Un nuevo hecho de violencia en el fútbol motivó a que la liga de fútbol de la comarca andina suspenda el campeonato. Esto se debe a una nueva agresión hacia un árbitro en medio de un partido. Cabe destacar que hace poco menos de un mes hubo una situación similar en la liga mayor, que provocó la suspensión de un equipo y un jugador.





En un comunicado emanado en la página oficial de la liga de fútbol de la comarca andina AFCA se informó la lamentable medida en la que se vio que se vio obligado a tomar la comisión directiva, “Lamentablemente otro fin de semana con hechos desagradables, con violencia física hacia árbitros, y violencia verbal de adultos padres/madres hacia niños/as.

Lamentamos profundamente por el gran trabajo y esfuerzo de los clubes y chicos participantes pero no están dadas las condiciones para continuar la competencia con tabla de puntos. Resuelto y casi unánime que estos hechos son totalmente repudiables, donde en este torneo los adultos no garantizamos la deportividad, compitiendo de manera sana. Remarcando que es errado llevar a un niño o niña a un deporte con el objetivo primario de salir campeones, donde la realidad de los clubes es otra. Apostar por la formación, fomentar al fútbol y crear hábitos deportivos individuales y como equipos, sabiendo que las frustraciones son tan formativas como las alegrías, donde el eje no tiene que ser un campeonato.

Hoy nos llama a la reflexión a los adultos si realmente estamos en lo correcto en ir a las canchas a exigir, insultar o maltratar. O volver a recibir con colores, aliento o simplemente disfrutar con un mate, como cada uno va creciendo, auto superándose y sobre todo aprender a trabajar en equipo.

Hoy perdieron los chicos por los adultos. Hay que tomar dimensión qué tenemos mucho por perder y ellos son los perjudicados.

SE RESUELVE ENTRE LOS CLUBES, DAR POR TERMINADO EL CAMPEONATO CLAUSURA EN EL DIA DE LA FECHA.

AFCA INFANTIL