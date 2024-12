Alerta: posible estafa de fin de año

La situación fue denunciada por vecinos de la zona sur de El Bolsón quienes advirtieron a este medio que había personas pidiendo colaboración para realizar una cena de fin de año a nombre del corralón municipal de El Bolsón. Al ser consultados los encargados del área sostuvieron que puede ser una estafa, aunque si es real que hay una nota que aún no se ha hecho pública y será dirigida a los propietarios de comercios, “todavía no hay nadie en la calle pidiendo ninguna colaboración por lo que se pidió a los vecinos que estén atentos y denuncien cualquier situación extraña”, pidió Carrasco.





Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con el delegado del corralón municipal Federico Carrasco quién explicó que no hay ningún personal del corralón solicitando colaboraciones a los vecinos casa por casa, sí sostuvo que la semana que viene será el mismo junto con otra persona debidamente identificada y con una nota en mano quienes visitarán algunos comercios de El Bolsón y no a los vecinos para pedirle una colaboración de cara a fin de año.





“Le pido a los vecinos por favor que sí estén pasando una situacion asi, que no donen nada. Porque nosotros sí vamos a pedir una colaboración a todos los comerciantes pero a través de una nota y somos dos personas que vamos a estar entregando estas notas a los comerciantes únicamente”, aclaró el delegado.













Además, Carrasco enfatizó que se podría tratar de una estafa, “ es una estafa, lamentablemente no estamos exentos de estas cosas y les pido a los vecinos encarecidamente que no den nada, que no donen nada, porque con mi otro compañero que es delegado también, somos los únicos dos que vamos a estar repartiendo la nota en los comercios de El Bolsón, solicitando una colaboración pero por nota firmada por mi compañero y yo”.





Llamar al 911

Finalmente el delegado del corralón municipal sostuvo que esta nota que se le va a entregar únicamente a los comerciantes va a ser repartida a partir de el lunes próximo e instó a los vecinos que reciban la visita de algunas personas sin identificación solicitando colaboración a nombre del corralón municipal que llamen de inmediato a la policía o al 911.