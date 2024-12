Carta a la comunidad del licenciado Gustavo Husak

En una misiva enviada a los medios de comunicación el licenciado Gustavo Husak quien fuera denunciado por la municipalidad del Lago pueblo por falsificación de documento público en virtud de licencias médicas que habría otorgado emitió un nuevo comunicado a la sociedad donde explica que su licencia sigue vigente. En tanto de manera extraoficial sostuvo que hay una trama oculta y personal en esta persecución hacia su persona.









Ya que la prensa amarillista se encargó de confundir a su modo de interpretar realidades publicando esa gran nota 11 días después de lo sucedido, junto a otro suceso que nada tenía relación con lo presuntamente en mi contra, les doy gracias por el apoyo recibido, y más que nunca, quiero que la verdad salga a la luz, para que de una vez por todas, no sean ni uds ni yo, objeto de disfrute o goce de desgracias, con el objetivo de tapar realidades que a todos nos conciernen.





Desde ya, gracias a la gente que manifestó su apoyo, y a los que comieron pochoclo desde la platea mientras ensuciaban siniestramente mi imagen, también los entiendo. Es parte de una realidad, que lamentablemente, nos toca vivir.

Cualquier consulta, comuníquense con el mismo celular que aún mantengo, o con mi abogada, Marcela Fragala, quien me representa.









Atte, Lic. Gustavo Husak.

"Querida comarca andina, me dirijo a uds, ante la cantidad de dudas, comentarios maliciosos, y básicamente, la necesidad de muchos de mis pacientes, que me consultan si sigo trabajando, o si mi matrícula ha sido suspendida, les digo que a la fecha, sin ninguna imputación en mi contra a más de un mes de un allanamiento fantástico, digno de una serie de Netflix, con una gran maliciosidad sin tener en cuenta que detrás, no solo hay una familia, sino están uds. como pacientes que confiaron en mi en momentos de angustia y desesperación, sigo trabajando como todos los días en mi consultorio.