Feria del barrio San Francisco idas y vueltas mantienen en vilo a 130 familias.

“Solo queremos trabaja”, aseguran las referentes de la feria del barrio San Francisco que esta mañana primeramente se reunieron con la secretaria política de Participación Ciudadana Eugenia Carrizo y luego con el secretario del concejo deliberante, terminada las reuniones sostuvieron que los tienen a las vueltas y que ellos solo quieren trabajar y hacer las cosas de manera legal. Por su parte el presidente del presidente de la junta vecinal del barrio San Francisco Gustavo Vera sostiene que apoya el reclamo de los feriantes.





Con la situación planteada desde el pasado fin de semana donde por nota se les prohibía armar la feria que se presenta en el barrio San Francisco cada 15 días los referentes de la 130 familias se reunieron esta mañana con la secretaria de participación ciudadana Eugenia Carrizo, En la ocasión la funcionaria colaboró con las referentes en preparar una nota para que sea elevada al concejo deliberante.

No obstante no obstante las feriantes llevaron esta nota que les ayudó a confeccionar la secretaria de participación ciudadana y se entrevistaron con José Llacer secretario del concejo deliberante quienes les explicó que ese organismo se encuentra de receso estival y que no hay una solución pronta para darles.





Ante esta situación las referentes indicaron que continuarán haciendo las cosas como marca la ley en virtud de que no quieren quebrantar ninguna normativa pero hicieron hincapié en que solo quieren trabajar.





Apoya el pedido