Gente agradecida: luego del salvaje ataque que sufrió el vecino de Loma del Medio agradece a quienes lo ayudaron

En una misiva que envió a Noticias del Bolsón Iván Demesa, víctima del ataque realizado por otro vecino con dos katanas que lo dejó internado durante dos días y con riesgo de su salud, la víctima agradeció a quienes colaboraron con él y su familia.

“Quiero agradecer a todos los que me dieron fuerzas, tanto periodísticamente, a la fuerza policial que actuó de inmediato, y sobre todo al personal del hospital que fue excelente su trabajo, en todo momento, nunca dejaron de prestar atención a ninguno de los dos más lesionados. Cabe destacar que Guillermo, ( otra de las víctimas), el atacante se le metió dos veces a atacar en la casa no conforme con la primer katana fue a buscar otra más grande. Les dejo fotos del armamento encontrado en la casa del atacante que según me explicaron fuentes expertas son armas fabricadas para matar”.









Hoy me estarían velando

Con todo, la víctima conto los momentos de angustia que vive desde que sufrió la brutal agresión, “cada vez que cierro los ojos para intentar dormir un poco y descansar se me viene a la mente el rostro desencajado y furioso de este hombre con las katanas en la mano tratando de cortarme y en todo momento yo tratando de esquivar los golpes y alcanzando a poner el brazo. En dos vez en dos oportunidades estuvo a punto de matarme, una con la katana que alcancé a poner el brazo para que no me corte el cuello y la segunda cuando estaba en el piso, que no me podía proteger, agarró una piedra para partirme la cabeza, gracias a la intervención de Natalia, mi esposa, que alcanzó a distraerlo no logró su cometido sino hoy mi familia me estaría velando”, conto Iván Demesa.