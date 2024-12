Malestar por podas fuera de temporada

Esta mañana el director de ambiente del Municipio de El Bolsón se refirió a las podas que realiza el organismo, en tanto también dejó ver su enojo con empresas consignatarias que realizan podas que poco menos que mutilan a los árboles sostuvo el ingeniero agrónomo Marcos Mansilla.





Al ser consultado el director de ambiente del municipio local sobre si esta es la época adecuada para realizar podas explicó: “hay un cierto porcentaje que sí se puede realizar una poda, siempre y cuando conserve una copa frondosa en porcentaje se llama porcentaje de copa entonces se puede realizar lo que yo llamo tocarlos un poco pero no en las condiciones que he visto en algunos lugares”.





Seguidamente el funcionario explicó que la poda tiene varias aristas y básicamente lo que se busca es la conservación de la especie, “estamos trabajando en función de conservar el árbol y también en función de ver si hay ramas que tienen heridas, cortarlas porque ingresan patógenos, mejorar la arquitectura del árbol que lleva lleva también un trabajo. Pero además de las podas que realizamos continuamente también hay podas por empresas prestatarias de servicios”, dijo Mansilla haciendo alusión a las empresas de energía eléctrica y cablevisión local que también realizan podas para mantener sus servicios libres de obstáculos.





Dialogar con las empresas prestadoras

Con todo, el ingeniero agrónomo explicó que el año entrante deberán tener una mirada conjunta con estas empresas por lo que habrá que generar reuniones y ver de qué manera y cuándo se realizan las podas, “mira en ciertos lugares lamentablemente hablando técnicamente no le hace bien a los árboles. Por eso en el 2025 vamos a volver a juntarnos con estos organismos prestatarios de servicios en función de que la municipalidad le tiene que decir a estos prestatarios como conservar el árbol y ellos obviamente tienen su parte técnica que justifica, pero habrá que llegar a un diálogo y que sea en función de conservar los espacios públicos que hoy en día están hermosos y también ver en la época en que se realiza la poda porque también hay árboles frutales que se resienten con esta actividad que se hace, entonces sufren también las plantas”.





Podas consensuadas

En otro párrafo el ingeniero explicó que se pueden hacer podas, obviamente con el aval técnico que hoy en día la dirección de ambiente cuenta, ya que se cuenta con personal profesional competente en el área. Que el vecino se quede tranquilo que hay personal de poda trabajando continuamente, que ellos también reciben también algunos mensajes no gratos y que ellos no tienen la culpa, obviamente porque están cumpliendo su función y que hay un respaldo atrás importante que es la dirección de ambiente, que es la municipalidad, que estamos haciendo los trabajos en función de conservar el arbolado urbano que lo que más queremos obviamente es ponerlo hermoso también para los visitantes que van a venir”.













Servicio forestal

Finalmente Mansilla confirmó que se trabaja de manera mancomunada con el servicio forestal andino, “trabajamos en conjunto con el servicio forestal a la hora de voltear un árbol, es decir no es algo improvisado y hay veces da un poquito de bronca porque salen en medios diciendo que la municipalidad está volteando árboles y no, atrás de eso hay un trabajo previo hay conocimiento, hay apoyo de servicio forestal porque se trabaja hoy en día con ellos, es decir hay un aporte técnico especializado para voltear un árbol hoy en la ciudad”.

Además el funcionario reconoció que no le gusta voltear árboles pero en ocasiones es necesario, “a mí no me gusta, pero obviamente si corre riesgo la salud humana, bienes materiales, la casa de un vecino, lo tengo que hacer porque obviamente necesito ese resguardo y obviamente lo voy a hacer. Me da un poquito de bronca cuando salen por los medios hablando, yo prefiero que se interioricen del tema, estoy abierto a la comunicación y que después publiquen cosas porque obviamente el vecino es el receptor de esos de esos mensajes así que desde la municipalidad de El Bolsón damos tranquilidad al vecino que estamos haciendo las cosas bien y sabes por qué? porque estamos activos, estamos haciendo trabajos, hoy en día los espacios verdes están bonitos, No lo digo yo los vecinos lo dicen, se ha hecho una importante inversión en riego, es decir yo creo que estamos haciendo las cosas bien”, afirmó Mansilla.