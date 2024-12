Primer año de Rodrigo Buteler: "Estamos encaminados en transformar Cipolletti"

A un año de asumir como intendente, Rodrigo Buteler repasó los acontecimientos más importantes de su gestión, destacando el saneamiento de las cuentas fiscales, el sostenimiento de la obra pública en la ciudad y la madura relación con los sectores de oposición política y disidentes a la administración.





Tras recordar el inicio de su mandato, Buteler reflexionó sobre la incertidumbre económica que se generó con el recambio del Gobierno nacional y la saliente administración municipal de Claudio Di Tella: "Cuando asumimos, nos encontramos con un municipio en emergencia económica, fiscal y financiera, al borde de no poder pagar sueldos", expresó.

Esto derivó que el 20 de diciembre de 2023, el Concejo Deliberante declare por unanimidad la emergencia en estos puntos. "Teníamos un Municipio con mucha deuda, déficit, con mucha maquinaria rota y con una mala prestación de los servicios públicos. Sin embargo, Buteler manifestó que durante estos meses "logramos ordenar las cuentas".





"Hoy, Cipolletti tiene un Municipio con superávit, donde los gastos salariales no superan el 52% de los ingresos, lo que permite garantizar servicios públicos de calidad y un plan de obras sustentable", sostuvo, mientras ratificó que no se prorrogará la medida para el 2025.





Obras públicas y servicios

El Intendente destacó la adquisición de maquinaria mediante leasing, el desarrollo de un plan de obras en conjunto con la Provincia y el trabajo en grandes proyectos como el ordenamiento vial, la mejora del transporte público como proyecto a concretar en lo inmediato, y la revitalización del balneario de la Isla Jordán.





"Nos va a entrar en 15 días maquinaria que nos permite completar todo el sistema de servicios públicos que necesita la ciudad". Además resaltó el trabajo en materia de seguridad, una deuda pendiente de comerciantes y habitantes de la ciudad subrayando la colaboración con el Gobierno provincial.





"Fue un año de aprendizaje porque muchos venimos de lo privado de gestiones provinciales. Nunca habíamos pasado por una gestión municipal y aún así logramos tener una gestión y consolidación de equipo", dijo Buteler.





Relación política madura

En cuanto a su relación política con los sectores de la oposición, Buteler dijo: "Hemos tenido un vínculo muy sano, muy maduro, no hemos tenido chicanas de ningún lado ni mezquindades, sino que hemos trabajado en conjunto, algunas cosas no nos han acompañado, otras no".





Además auguró esta sintonía de trabajo para los próximos años: "con mucho diálogo y con mucha búsqueda de consenso esperemos que continúe así porque lo hace bien al crecimiento de la ciudad y la sociedad cipoleña, que no haya discusiones innecesarias".





La visión hacia adelante

Con una mirada estratégica hacia el desarrollo regional, el intendente enfatizó la necesidad de consolidar la producción frutícola y proteger áreas clave de la ciudad. Asimismo, planteó como prioridad el crecimiento ordenado hacia el río y la atracción de nuevas industrias, siempre en sintonía con el desarrollo provincial.





"Estamos determinando cómo crecemos de cara al río, para dónde crece la ciudad, cómo hacemos para que las industrias se radiquen y cómo bajamos impuestos". "Sabemos que falta mucho por hacer, pero estamos encaminados y comprometidos con seguir transformando Cipolletti", concluyó. LMC

