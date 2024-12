Quién es gov.eth, el hacker que atacó Mi Argentina, el sitio web del Gobierno, y qué prontuario alarmó a las redes

En su reciente ataque a Mi Argentina, una de las plataformas digitales más relevantes del Estado argentino, dejó un mensaje claro y sarcástico: “ReNaPer, MiArgentina, Policía de la Ciudad and now this? lol”





La frase subraya la facilidad con la que penetró en sistemas gubernamentales clave, cuestionando la eficacia de las políticas de ciberseguridad implementadas.





Quién es gov.eth, el hacker que atacó Mi Argentina

A diferencia de muchos ciberdelincuentes que buscan el anonimato total, gov.eth cultivó una imagen pública que trasciende el ámbito digital.





Sus ataques no persiguen un objetivo económico, sino exponer vulnerabilidades críticas mientras lanza mensajes con trasfondo político y social.

Este enfoque le valió una creciente notoriedad. Personalidades de la música urbana como Duki y Bizarrap expresaron su respeto hacia el hacker: “Respetos para @gov.eth. Otro nivel”, publicó Bizarrap en redes sociales.





El respaldo de figuras culturales refleja su influencia más allá del entorno tecnológico, posicionándose como un referente en la defensa de la privacidad digital y la crítica social.





Un historial de hackeos relevantes

El ataque a Mi Argentina es solo uno más en una lista que incluye infiltraciones al ReNaPer (Registro Nacional de las Personas) y sistemas policiales. En cada caso, gov.eth ha destacado la fragilidad de las estructuras de seguridad en plataformas que manejan información crítica.





Sus hackeos suelen ir acompañados de mensajes irónicos, como el reciente:”Really? Hacked again!?”





El Gobierno apuntó contra los mandatos anteriores tras el hackeo

El organismo estatal comunicó que el ataque de los hackers fue detectado a las 21:30 y atribuyó la vulnerabilidad del sistema al “estado deplorable” en que, según expresaron, “dejaron los anteriores gobiernos a los sistemas de gestión electrónica, plataformas y aplicaciones”.





En ese sentido, subrayaron la imperiosa urgencia de reforzar la seguridad de la información en manos del Estado: “Es un firme recordatorio de la necesidad urgente de inversión para fortalecer la infraestructura y la seguridad informática”.

Con un historial de hackeos destacados, este experto en ciberseguridad combina sus habilidades con un mensaje crítico hacia las vulnerabilidades tecnológicas de instituciones públicas y privadas.