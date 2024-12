Respuesta del Ejecutivo municipal a la medida propuesta por UPCN

PRETENSIÓN DE ASAMBLEA PERMANENTE. ANUNCIO DE RETENCIÓN

DE TAREAS- NEGATIVA A RECIBIR INDUMENTARIA

Con respecto a la nota N° 7101, mediante la cual anuncia RETENCIÓN DE SERVICIOS a partir del martes 10 de Diciembre, por 3 hs para el día Martes, 4 hs para el día Miércoles, 5 hs para el día jueves y jornada completa para el día viernes.





ASAMBLEA PERMANENTE: En virtud de que la medida resulta IMPROCEDENTE, DESMEDIDA e INJUSTIFICADA, desde ya adelantamos que cualquier medida antirreglamentaria que represente la falta de prestación de tareas, será proporcionalmente descontada de los haberes, con pérdida de presentismo e inicio de sumarios ante junta de disciplina.

Resulta llamativa y preocupante la actitud conflictiva y combativa asumida por esta organización gremial, olvidando que nos encontramos con paritarias cerradas hasta el 31/12 sin que se haya solicitado su reapertura. Más aún, dicho acuerdo paritario se encuentra ratificado por vuestro gremio a fines de Octubre del corriente.

Si bien no se han respondido expresamente y por escrito las más de 30 notas ingresadas en los últimos 60 días, resulta FALSO que no se hayan dado respuesta a vuestros reclamos. Por el contrario, de manera receptiva y en respuesta a los distintos planteos efectuados, venimos trabajando no solo con vuestra organización, sino también en conjunto con ATE, distintos temas que hacen al bienestar de los trabajadores. El pasado 05 de Noviembre hemos mantenido una mesa de trabajo con ambas agrupaciones, tratando temas como horas extras y recategorización y jerarquización de los trabajadores. Recién en esa oportunidad vuestra organización presentó los nombres de los trabajadores cuya recategorización propone.

El Ejecutivo municipal, también ha propiciado encuentros para tratar temas de denuncias de malos tratos de algunas áreas, convocándose a UPCN tanto a las mantenidas con los representantes gremiales como a las mantenidas con las trabajadoras.





INDUMENTARIA: En relación al reclamo por la supuesta falta de entrega de indumentaria, cabe distinguir la situación en relación a las áreas.

En primer lugar, señalamos que en el sector de espacios verdes, fueron los propios trabajadores, quienes se negaron a recibir la indumentaria adquirida por el Ejecutivo Municipal, debido a que no se contaba aún con calzado. Ello generó que la indumentaria deba quedar a resguardo del responsable del área. Dicha circunstancia, fue puesta en conocimiento de la Delegación de Trabajo para que tome

debida intervención. La conducta desplegada por los trabajadores, además de generar un grave perjuicio económico, en atención al patrimonio invertido, constituye un incumplimiento a las obligaciones impuestas en el estatuto de Empleados Municipales, art. 20 inc s) en cuanto establece "son deberes del personal regido por este estatuto: (...) Mantener una presentación personal adecuada a la jerarquía y tarea a desempeñar, usando la indumentaria de trabajo y la Credencial Identificatoria que se le provea en carácter de agente público, la que será provista por el Municipio el que dispondrá las partidas necesarias en Presupuesto Anual." En cuanto a la pretensión de la entrega de calzado, se hace saber que en los meses de marzo y abril del corriente, el personal del área mencionada, YA RECIBIÓ CALZADO, no existiendo ninguna obligación a cargo del estado municipal, de entregar más de una vez al año la indumentaria. Por lo expuesto, comunicamos que se tomarán medidas, respecto de aquellos que se nieguen a recibir la indumentaria y que se nieguen a prestar servicios, dejando desde ya rechazada e impugnada toda asamblea que cualquier gremio pretenda organizar y realizar, motivada por "indumentaria" para el sector de Espacios Verdes. Por otro lado se comunica que la indumentaria para los trabajadores que faltaban de algunas áreas (2 personas de espacios verdes. 5 de corralón municipal, poda, bacheo y planta) se encuentra adquirida, pendiente de entrega.

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE. En relación a la petición de reacondicionamiento del lugar siniestrado en Servicios Públicos, comunicamos que ya fue encargado el proyecto de reacondicionamiento del lugar.

ASAMBLEAS: Finalmente, y en atención a que vuestra organización ha venido convocando a numerosas y extensas asambleas, REITERAMOS que en virtud de encontrarnos con paritaria cerradas, indumentaria entregada o en proceso de entrega y que no existe ningún conflicto laboral ni razones suficientes y urgentes que amerite la adopción de las medidas de fuerza intentadas por UPCN, todo encuentro, siempre que sea reglamentario y justificado, que prevea la interrupción del trabajo por más de una hora, deberá REALIZARSE FUERA DEL HORARIO LABORAL, a fin de evitar el descuento de haberes de quienes participen de la misma. A TODO EVENTO, comunicamos que NO se encuentra permitido realizar asambleas en el hall del Paseo de Los Pioneros, por tratarse de un edificio comercial y privado.







