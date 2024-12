UnTER advierte que peligra el inicio de clases del periodo 2025

Así lo expresó el delegado gremial de la región Aníbal Fernández quien manifestó que el gobierno los ha citado las últimas dos veces a la función pública sin ofrecerles un incremento salarial, “en este contexto peligra el inicio de clases 2025” sostuvo el docente.





La medida se resolvió después de haber tenido una segunda paritaria sin ofrecimientos salarial por segundo mes consecutivo, explicó Fernández y amplió: “se resolvió adherir a la jornada de lucha que se hace desde la CTA y organizaciones sociales a nivel nacional y adherir en este caso aquí en la provincia con un paro de actividades de 24 horas y una serie de actividades que se van a estar dando de manera regional en la en la provincia”.

















Festival

Sobre las actividades a realizarse el próximo domingo en El Bolsón el gremialista explicó, “ en el caso específico de la localidad de El Bolsón estamos junto a toda la intersindical e invitando a organizaciones de toda la comarca andina a grupos organizados en diferentes problemáticas de la localidad a hacer un gran festival, que llamamos festival en lucha por los derechos sociales, que se va a estar realizando el jueves a partir de las 16 horas en la plaza Pagano”.













Mucho más que educación

seguidamente Fernández se refirió a De qué se habla cuando se habla de recomposición y debate educativo, “hablamos de las posibilidades de alimentación y conocemos lo que pasa en los comedores, en los merenderos, en el supermercado lo que pasa con los precios, hablamos de educación. Pero también hablamos de tierra, de acceso a la vivienda, con los problemas que hoy también tenemos al respecto, hablamos de muchos derechos que están siendo conculcados y que cada familia de la localidad de El Bolsón y de la comarca andina sufren en carne propia. Por eso nos parece que la única forma de hacer frente a estos modelos políticos es haciendo comunidad y por eso esperamos que todo el mundo se acerque al festival”, invitó.









20 o 30% menos

Al consultarle al delegado de la Unter sobre cómo se termina este año y que se avizora para el año entrante expresó: “terminamos el año pasado el 2023 más o menos de la misma forma que terminamos este noviembre y diciembre, sin aumento salariales, una inflación que se disparaba incluso hasta el 25% de inflación en diciembre. Estamos terminando este año de la misma forma este octubre y noviembre sin aumentos y seguramente este diciembre también o esa es la expectativa que tiene el gobierno de congelar los salarios mientras desde el discurso dice que le ganamos a la inflación, una cuenta absolutamente mentirosa que solo entienden ellos, la inflación interanual está en el 193% si este tomamos las mediciones oficiales y hacemos mediciones serias está arriba del 200% y este nuestro salario en promedio se ha actualizado en un 160 u 170% con lo cual estamos un 20% un 30% abajo”.





Riesgo de inicio de clases

¿Qué se avizora para el año que viene? yo quisiera creer que algunas cosas van a mejorar, bueno el congreso de la semana pasado anticipó que podría no iniciar el ciclo lectivo 2025, eso es lo que dijo. Si no vamos a tener un llamado a paritaria, si no vamos a tener una recomposición salarial y una mejora en las condiciones de trabajo, claramente existe ese riesgo, no queremos llegar a eso, de ninguna manera. Esperamos que nos llamen nuevamente que se sienten con una propuesta, la verdad que sentarse dos veces en la paritaria la ministra dijo la paritaria solo es para discutir salario lo cual estamos absolutamente en desacuerdo porque se discute política educativa. Pero además dice que la paritaria es sólo para discutir salario y se sienta dos veces seguidas en dos meses consecutivos sin una propuesta salarial, la verdad que es difícil de entender cuál es la postura”, aseguró el delegado de Unter, Aníbal Fernández.