20 Alcoholemias positivas se registraron el último fin de semana

Luego de que se conociera el número de 20 el colonias positivas durante el pasado fin de semana con multas que van desde los $ 500,000 en adelante noticias del Bolsón dialogó con la jefa de gabinete de El Bolsón Adriana Del Agua en relación a la renovación que se está realizando en el área de inspectoría de tránsito. En tanto el director del área Cristian Rogel se refirió a las 20 alcoholemias positivas registradas el último fin de semana.





Primeramente la jefa de gabinete de El Bolsón Adriana Del Agua se refirió a este paso que está dando la dirección de tránsito para convertirse en la Agencia de Seguridad Vial municipal además enumeró una serie de cambios que se están llevando adelante en ese área, “en el nuevo organigrama que fue aprobado por el concejo deliberante se creó la estructura de una agencia de Seguridad Vial que tiene otro propósito, que está a cargo de Leandro Leoni, que es independiente, está bajo la jefatura de gabinete y esto tiene que ver con grandes proyectos de seguridad Vial, el tema de las calles, el tema de manejo con otras instituciones y demás para trabajar de manera conjunta”.





Con todo la funcionaria explicó que es un área difícil de trabajar la cual están tratando de ordenar, “Tratamos de ordenar, es un área que no es fácil, es un área donde no solamente maneja el tema de las alcoholemias, sino también todo lo que sea tránsito, todo lo que sea seguridad, cortes de calles, es más compleja de lo que a veces se piensa”.

Mejorar la atención

Sin lugar a dudas uno de los puntos más recurrente al momento de escuchar las quejas de los usuarios es la demora y la gran cantidad de horas que se insumen para poder hacer una renovación de carnet de conducir o hacerlo directamente desde cero, en tal sentido la jefa de gabinete detalló: “uno de los objetivos que me pidió el intendente de poder cumplir era que nos ocupamos de tránsito, acá con Ariel también estuvimos trabajando mucho y la verdad que hemos logrado reorganizar el área y tenemos que decir que ahora tránsito atiende de las 7 de la mañana a las 20 horas, hay una médica que trabaja los días jueves a la tarde también, para darle la posibilidad a la gente que a la mañana no puede concurrir. El cel que es el Registro Nacional de habilitación de los registros de conducir trabaja de mañana y trabaja de tarde, también hemos hecho capacitaciones para los colaboradores que ingresaron para que puedan ser habilitados por nación, porque esto tiene que ver con nación, o sea que es un área donde también hemos modernizado le hemos puesto un nuevo mobiliario que ya lo vamos a inaugurar, es decir: queremos que la atención al usuario sea lo más placentera dentro de todo y que no tengan que hacer grandes colas”, Aseguró Adriana del agua.













20 alcoholemias positivas

Sobre las alcoholemias registradas el último fin de semana el director de tránsito Cristian Rogel explicó que se trata de un porcentaje alto de turistas pero también de muchos vecinos de la región, en tal sentido confirmó que una multa por alcoholemia positiva ronda los $500,000 y de allí se va subiendo de acuerdo a la graduación alcohólica y otros condicionantes al momento de realizarse el control.