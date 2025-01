Apuntan a pericias de bomberos de la Policía Federal Argentina para saber el origen del incendio de Epuyén

El fiscal Carlos Díaz Mayer adelantó ayer que “hay varias hipótesis” acerca del inicio del fuego que sigue azotando a la localidad de Epuyén y que ya lleva consumidas más de tres mil hectáreas de bosques nativo e implantados, al tiempo que en la primera jornada las llamas arrasaron unas 75 viviendas y múltiples instalaciones rurales. El fiscal Carlos Díaz Mayer adelantó ayer que “hay varias hipótesis” acerca del inicio del fuego que sigue azotando a la localidad de Epuyén y que ya lleva consumidas más de tres mil hectáreas de bosques nativo e implantados, al tiempo que en la primera jornada las llamas arrasaron unas 75 viviendas y múltiples instalaciones rurales.





Aclaró enseguida que “algunas vamos descartando”, y adelantó la llegada “de un equipo especial de bomberos de la Policía Federal Argentina, quienes harán una pericia que nos pueda determinar específicamente lo ocurrido”.





El punto cero del primer foco está sobre un callejón cercano a la ribera del lago Epuyén y se encuentra acordonado y resguardado por la policía. “La semana pasada se hicieron las primeras mediciones para saber dónde estamos parados”, indicó el funcionario judicial.





Acerca de “un posible descuido con una amoladora por parte de un poblador” como causante del fuego, Díaz Mayer contrapuso que “la persona que dijo eso fue entrevistada el sábado y respondió que fue por trascendidos, que no tenía pruebas y ningún elemento para sostener esa teoría”.





Sobre la presunta intencionalidad, graficó que “hay una diferencia entre lo que entienden los bomberos y lo que entiende el derecho penal: intención o intencionalidad no es lo mismo. Cuando los peritos ignios hablan de intencionalidad, es porque interviene el hombre. Por ejemplo, cuando se deja una botella transparente al sol y hace de lupa para que prenda fuego. Cuando no es intencional, es si cae un rayo, una cuestión de la naturaleza”.





Sumó que “esa intencionalidad no tiene que ver con la intención de querer prender fuego, sino que es el dolo del derecho penal. También puede ser culposo, porque a alguien se le puede escapar el fuego de un asado”.





Enseguida aseguró que “para identificar correctamente los términos y para que no salgamos a buscar y que sea una cacería de brujas, es importante tener en cuenta estos aspectos”.





Tras reafirmar que “estamos investigando”, valoró que “tenemos un montón de líneas y la idea es ir en firme sobre algo concreto”. Agregó que “también estuvo el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, el fin de semana en la zona de Epuyén y se sigue trabajando con La Unidad Regional de la policía del Chubut”.





Expertos





Acerca del perfil de los expertos de la Policía Federal Argentina, Díaz Mayer recordó que “son los idóneos en este tipo de casos. En otras oportunidades, han venido por los incendios del 2021 en la región y otros posteriores. Además, han investigado un caso sobre un aserradero en Cholila y alguna casa en Epuyén. Después, estuvieron también en el Parque Nacional Los Alerces, con la intervención del Juzgado Federal de Esquel. Son quienes nos van a poder dar la pauta de dónde estamos parados”, insistió.





Condenados





En respuesta a la afirmación popular de que “nunca hay condenados tras los incendios”, el fiscal Carlos Díaz Mayer comparó que “si a alguien le roban la bicicleta de su casa a la cuatro de la mañana, sin cámara de seguridad, sin testigos y de noche; si no hay nadie que me pueda decir quién se la llevó, únicamente puedo determinar que le faltó la bicicleta, pero no sé quién se la llevó. Esto es exactamente igual”, recalcó.





No obstante, recordó que “hay tres condenados por el incendio del cerro Currumahuida de hace unos años y después hubo dos o tres responsables más de un incendio de unos autos en la comisaría de El Hoyo, entre otros. Lo demás es parte de una franja de delitos donde no tenemos autores, no tenemos pruebas ni la posibilidad de seguir avanzando para determinar quién es el responsable”.





Al respecto, resaltó que “siempre es importante la participación ciudadana, algún testigo eventual. Hoy con el celular se filma todo y se sacan fotos. Aparte, se determina la ubicación de georreferencia. A veces son las pruebas más importantes que tenemos y a veces no hay otra cosa que eso. Quizás no es lo fundamental, pero ubica a una persona en el lugar donde empieza un fuego y tal vez no tiene nada que ver con la zona”.





Por último, el funcionario judicial de la Comarca Andina reafirmó que “no hay ningún hilo conductor de los hechos” con algún grupo radicalizado, como la RAM o algún otro movimiento político.

Señaló que “el gobernador habló el fin de semana sobre la posible relación entre los incendios de Trevelín y Epuyén con el desalojo del Parque Nacional Los Alerces. La verdad es que no tenemos todavía nada en firme sobre eso. No lo descarto, pero tampoco lo puedo confirmar”.